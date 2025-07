Gianmarco Steri e Cristina Ferrara pizzicati insieme al Circo Massimo di Roma: Lorenzo Pugnaloni lancia una frecciatina

Gianmarco Steri e Cristina Ferrara continuano ad essere al centro del gossip per il loro rapporto. Dopo aver trascorso le prime settimane post scelta a Uomini e Donne sempre insieme, da quando l’ex tronista si è concesso un viaggio a Marbella con le amiche, le indiscrezioni e segnalazioni su una presunta crisi di coppia si rincorrono. La prima segnalazione è arrivata da Deianira Marzano che ha pubblicato, tra le storie del proprio profilo Instagram, il messaggio di una follower che diceva: “Conosco Gianmarco e Cristina, e ti posso dire che lei sta proprio fuori di testa. Non gli risponde al telefono, ignora i messaggi, zero totale. Sta credendo a tutto quello che legge online, tutto! E’ nera, non vuole sentire ragioni e ha chiuso ogni tipo di contatto con lui. Lui non sa più che fare, ha provato pure a chiamare amici che abbiamo in comune, ma niente… Nessuno riesce a farle cambiare idea. E’ una situazione assurda”.

Uomini e Donne: Teresa Cilia assolta, smaschera Raffaella Mennoia: "Realtà diversa"/ Svela nuovi retroscena

Amedeo Venza, però, con una successiva indiscrezione, ha rassicurato tutti i fan della coppia: “Tra Gianmarco e Cristina è tutto ok! Persone vicinissime alla coppia mi hanno assicurato che i due (soprattutto lui) non vuole pressioni di nessun genere e che vuole conoscerla meglio! Non sono fidanzati ufficialmente ma ci stanno lavorando! E per quanto riguarda un’ipotesi di convivenza (sempre lui) al momento non ne vuole sapere! La vuole conoscere bene!”.

Gianmarco Steri, crisi rientrata con Cristina Ferrara di Uomini e Donne: spunta foto choc/ Fan in delirio

Gianmarco Steri e Cristina Ferrara: le foto che scatenano la frecciatina di Lorenzo Pugnaloni

Di fronte a tante voci, è poi intervenuta Cristina Ferrara che ha spento tutti i rumors così: “No non mi sono lasciata! Ma perché ancora ste cose? Non capisco! Non è che non rispondono su Gianmarco in realtà vi ho già risposto, nel senso non ci siamo lasciati più di questo che vi devo dire? Io non lo so!”. Alle parole dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne sono poi seguiti i fatti perché Gianmarco e Cristina sono stati pizzicati insieme al Circo Massimo di Roma.

A Tal proposito, Deianira Marzano ha scritto: “Gianmarco e Cristina in crisi? Secondo alcune indiscrezioni, i due sarebbero stati visti ieri sera e lui se ne sarebbe già andato. Aria di maretta tra i due: la relazione potrebbe essere arrivata a un punto di rottura”. Le foto della coppia di Uomini e Donne al Circo Massimo sono state poi inviate a Lorenzo Pugnaloni che ha scritto: “Il posto più giusto e azzeccato. Me le servite su un piatto d’argento”.

Uomini e Donne: "Punto di non ritorno per un'altra coppia del trono over"/ Nuova indiscrezione bomba