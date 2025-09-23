Nei confronti di Gianmarco Steri e Cristina Ferrara che hanno annunciato la fine della relazione, arriva la frecciatina dell'ex Uomini e donne.

Gianmarco Steri e Cristina Ferrara si sono lasciati e, dopo settimane di rumors e indiscrezioni, hanno annunciato la scelta di lasciarsi con due comunicati pubblicati sui rispettivi profili Instagram. Un annuncio che ha scatenato la reazione dei fan che si aspettavano tale epilogo dalla coppia che, sin dal giorno della scelta, è stata al centro di gossip e indiscrezioni. Per tutta l’estate, la coppia ha vissuto la relazione con serenità nonostante le varie voci di crisi, ma nell’ultimo periodo, la mancanza di contenuti di coppia e varie segnalazioni avevano portato i fan a pensare che ci fosse una crisi importante.

Uomini e Donne, non solo Federico Mastrostefano/ Chi è tornato nel parterre del trono over

I vari esperti di gossip, come Deianira Marzano, Lorenzo Pugnaloni e Alessandro Rosica hanno poi parlato di rottura e l’annuncio ufficiale è arrivato negli scorsi giorni dai diretti interessati. Un annuncio che ha scatenato varie reazioni tra le quali quella di Giovanni Siciliano.

Giovanni Siciliano e la frecciatina a Gianmarco Steri e Cristina Ferrara

Giovanni Siciliano che, nel parterre del trono over nella scorsa stagione di Uomini e Donne ha trovato l’amore in Francesca Cruciani, con un video pubblicato sui suoi profili social, ha commentato la fine della relazione tra Gianmarco Steri e Cristina Ferrara lanciando una frecciatina all’ex coppia.

Gemma Galgani, dedica speciale dopo Uomini e Donne/ "Ho ricevuto un grande dono..."

“Gianmarco e Cristina si sono lasciati: 1. Lei mai innamorata; 2. Lui mai innamorato; 3. Entrambi calcolatori”. Mentre pronunciava queste parole, Giovanni ha mostrato con le dita il numero tre, lasciando intendere di considerare entrambi dei “calcolatori”. Una frecciatina che non è passata inosservata ai fan di Uomini e Donne e che ha scatenato diverse reazioni: c’è chi è d’accordo con Giovanni; chi è convinta che, semplicemente non abbia funzionato e chi, invece, esorta Giovanni a non lanciare più frecciatine verso gli altri protagonisti del dating show di canale 5.

Chi è Sara Gaudenzi, la nuova tronista di Uomini e Donne/ Lite con Flavio, Maria: "Vatti a sedere sul trono"