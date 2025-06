Fan di Uomini e Donne preoccupati per Gianmarco Steri e Cristina Ferrara: cosa ha fatto l'ex tronista dopo il viaggio a Marbella.

La storia d’amore tra Gianmarco Steri e Cristina Ferrara continua a tenere banco tra i fans di Uomini e Donne, sempre più preoccupati per la salute della relazione tra i due. Da qualche giorno, infatti, si vocifera di una presunta crisi di coppia scatenate dal viaggio che Gianmarco ha fatto a Marbella insieme ad alcuni amici. Nonostante Cristina abbia rassicurato tutti spiegando che Gianmarco è andato in vacanza con gli amici per un addio al nubilato, le voci di crisi non si sono placate.

Ad alimentare ulteriormente la preoccupazione dei fan dell’ex tronista e dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è stato lo stesso Gianmarco. Quest’ultimo, durante il viaggio a Marbella, è apparso pochissimo sui social godendosi il tempo trascorso con gli amici. Nelle scorse ore, però, è tornato sui social pubblicando una foto che dimostrerebbe il suo ritorno in Italia. Proprio per questo motivo, il gesto fatto da Gianmarco non è passato inosservato.

Gianmarco Steri e Cristina Ferrara: crisi vera o solo voci?

Nel giorno in cui Gianmarco Steri è tornato sui social Cristina Ferrara ha fatto una diretta Instagram chiacchierando per un po’ con i followers. Mentre Cristina era in diretta, Gianmarco ha pubblicato una foto scattata nella sua barberia di Roma insieme a tutti i suoi collaboratori. I fan, così, sono sicuri che Gianmarco, nonostante sia da poco rientrato dal suo viaggio, non abbia ancora rivisto Cristina. Un gesto che ha spiazzato i fan della coppia che si aspettavano una reunion immediata tra Gianmarco e Cristina dopo le tante voci di crisi.

In attesa di scoprire se le voci di crisi siano reali o fake, continuano i rumors su una probabile partecipazione di Gianmarco alla prossima edizione del Grande Fratello. Secondo indiscrezioni riportate da Amedeo Venza e Lorenzo Pugnaloni, oltre a Gianmarco, potrebbe entrare nella casa anche Martina De Ioannon. Per ora, tuttavia, si tratta solo di voci non ufficiali.