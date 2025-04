Gianmarco Steri e Cristina Ferrara: segnalazione sulla scelta a Uomini e Donne

Il trono di Gianmarco Steri sempre più nella bufera. Il tronista che, come corteggiatore è stato uno dei più amati dal pubblico, non sta ottenendo gli stessi consensi nel suo nuovo ruolo. Nelle ultime settimane, infatti, il pubblico non ha gradito l’atteggiamento avuto nei confronti delle corteggiatrici, in particolare con Francesca Poilizzi e Cristina Ferrara che ha accusato di non aver avuto reazioni di fronte al suo bacio con Nadia Di Dioato. Tuttavia, proprio su Cristina e Gianmarco è arrivata una segnalazione, riportata da Deianira Marzano, che sta facendo discutere il web.

Gianmarco non ha mai nascosto di provare una forte attrazione fisica nei confronti di Cristina anche se, dopo il bacio, ha preferito concentrarsi su Nadia e Francesca. Nell’ultima puntata andata in onda, tuttavia, ha preferito uscire proprio con la Ferrara con cui c’è stato un riavvicinamento importante pur senza bacio. Alla luce di quanto visto, il web si chiede se sarà davvero Cristina la scelta di Gianmarco.

La smentita della segnalazione su Gianmarco Steri e Cristina Ferrara

Secondo una segnalazione ricevuta da Deianira Marzano, Gianmarco Steri sceglierà Cristina Ferrara con la quale avrebbe un accordo. “Cristina e Gianmarco si sono accordati, è tutta una recita”, si legge nella segnalazione condivisa da Deianira Marzano ha poi aggiunto: “Ci saranno altri litigi e poi si dichiareranno innamorati”.

Subito dopo, però, la stessa Deianira Marzano ha pubblicato la smentita alla segnalazione stessa: “Che cavolata. Io lo conosco bene, ho il bar accanto al suo negozio… non c’è nessun accorso tra nessuno, ma perché inventare queste cose?” si legge sui social, e ancora: “Ti assicuro che non è così… a lui piace molto e sicuramente non escludo che la scelga, ma purtroppo nessun accordo… lei sta giocando molto”.

