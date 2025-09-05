Gianmarco Steri e Cristina Ferrara restano in silenzio non commentano le voci di una presunta crisi: la reazione dei fan di Uomini e Donne.

La fine di agosto e l’inizio di settembre potrebbe aver portato nuove nubi tra Gianmarco Steri e Cristina Ferrara che hanno trascorso un’estate piuttosto serena condividendo diversi contenuti sui social. Da diversi giorni, tuttavia, tutto è cambiato. Gianmarco e Cristina non pubblicano più contenuti di coppia e i due non si troverebbero nella stessa città. Ad alimentare voci su una presunta crisi della coppia nata a Uomini e Donne è stata la recente partecipazione dell’ex tronista di Uomini e Donne al matrimonio di amici a cui non ha partecipato Cristina nonostante fosse stata invitata, stando ad una segnalazione ricevuta e pubblicata da Deianira Marzano.

Cristina, pur essendo attiva sui social, non ha fatto alcun riferimento alla sua relazione con Gianmarco o alla presunta crisi mentre Gianmarco non pubblica nulla da diversi giorni. Un silenzio, quello della coppia, che non sta piacendo al pubblico di Uomini e Donne.

Il web contro il silenzio di Gianmarco Steri e Cristina Ferrara

Dalla scelta che ha dato il via alla storia tra Gianmarco Steri e Cristina Ferrara sono trascorsi quasi quattro mesi ma sulla coppia pare ci sia aria di crisi. “Erano in Puglia con gli amici di lui e lei ha fatto la pazza, al punto da lasciarlo lì. Quando è tornata a casa, non si è presentata al matrimonio degli amici di lui, dove era stata invitata”, si legge in un messaggio che un follower ha inviato a Lorenzo Pugnaloni poche ore fa.

“Facciamo una scommessa? Dopo questa storia, domani saranno pronti a sbandierare il loro amore così riservato e inusuale, ne sono certo”, è stato il commento dell’esperto di gossip. A Lorenzo Pugnaloni, poi, un utente ha espresso il proprio parere sulla situazione svelando di essere stanco del silenzio della coppia. “Da persona che li segue, posso dirti che hanno stufato? Ogni dieci giorni c’è una caccia alle streghe e poi ritornano come se nulla fosse. Io non so se litigano veramente, ma la loro sembra una relazione tossica”, ha scritto un utente a Pugnaloni.

