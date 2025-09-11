Gianmarco Steri e Cristina Ferrara tornano a Uomini e donne come ospiti? Spunta la clamorosa indiscrezione.

Gianmarco Steri e Cristina Ferrara potrebbero tornare nello studio di Uomini e Donne dove si sono incontrati e innamorati non per raccontare come sta procedendo la loro storia d’amore ma per raccontare i motivi della rottura. Da settimane si parla di una presunta rottura tra l’ex tronista e l’ex corteggiatrice che, da giorni, non si mostrano insieme non commentando le varie voci che li vorrebbero in perenne crisi. Nonostante l’amico di Gianmarco, nel corso di una diretta social, abbia smentito la rottura, sul web le voci diventano sempre più numerose.

A scatenare tutto e a far partire una serie di segnalazioni ricevute e pubblicate dagli esperti di gossip sui social è stata la mancata partecipazione di Cristina al matrimonio di una coppia di amici di Gianmarco. Inoltre, nonostante sia stata a Roma, la Ferrera non si è mostrata insieme a Steri. Oggi, ad aggiungere un tassello alla situazione è Amedeo Venza.

L’indiscrezione di Amedeo Venza su Gianmarco Steri e Cristina Ferrara

Stando ad un’indiscrezione pubblicata tra le storie del suo profilo Instagram da Amedeo Venza, Gianmarco Steri e Cristina Ferrara non solo si sarebbero lasciati ma sarebbero stati contattati dalla redazione di Uomini e Donne per raccontare la fine della loro storia d’amore nello studio dove si sono conosciuti e incontrati per la prima volta.

“Gianmarco e Cristina si sono lasciati e al momento stanno aspettando per fare il comunicato” – scrive Amedeo Venza. “Sono stati anche contattati dal programma che li ha visti nascere come coppia e dovrebbero raccontare lì il dramma”, ha concluso l’esperto di gossip.

