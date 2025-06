Gianmarco Steri e Cristina Ferrara fanno impazzire il web dopo Uomini e Donne

Gianmarco Steri e Cristina Ferrara non si nascondono più e si vivono la storia d’amore alla luce del sole dopo la messa in onda della puntata della scelta di Uomini e Donne. Dopo aver pubblicato post separati con cui hanno ringraziato la redazione di Uomini e Donne ripercorrendo tutto il percorso, è arrivato il primo post di coppia condiviso. Gianmarco e Cristina, infatti, hanno pubblicato una serie di foto che racchiudono i primi giorni insieme. Felici, sereni e innamorati, i primi giorni da fidanzati di Gianmarco e Cristina sono volati via tra un giro nel negozio dell’ex tronista e le prime serate insieme.

Semplicissimi e molto naturali, Gianmarco e Cristina stanno stupendo il pubblico di Uomini e Donne che non si aspettavano di vederli così uniti e innamorati. Il primo post di coppia condiviso ha così fatto letteralmente impazzire il web con migliaia di like e commenti.

Tutti pazzi per Gianmarco Steri e Cristina Ferrara dopo Uomini e Donne

Tanti ex protagonisti di Uomini e Donne hanno commentato il post di Gianmarco Steri e Cristina Ferrara e tra i primi a farlo è stato Gianni Sperti. “Ma la bellezza”, scrive l’opinionista che, durante la stagione, si è legato tantissimo a Gianmarco che, prima di salire sul trono è stato anche corteggiatore. “Assai belli”, scrive ancora Ida Platano.

E tra tutti i commenti spunta anche quello di Rama Lila Giustini, ex corteggiatrice di Uomini e Donne ed ex scelta di Jonas Berami che è legata a Cristina da un’amicizia vera e forte. “Mi raccomando”, scrive Rama Lila rivolgendosi, in particolare, a Gianmarco. Tutto, dunque, sta andando nel migliore dei modi.