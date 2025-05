Uomini e Donne, le prime parole di Gianmarco Steri e Cristina Ferrara dopo la scelta

La scelta di Gianmarco Steri a Uomini e Donne è Cristina Ferrara! La coppia come da tradizione è stata inondata da petali rossi mentre si scambiava un romantico bacio in uno studio a festa in cui tutti applaudivano, gli amici ed i familiari del tronista ma anche Tina Cipollari e Gianni Sperti, la redazione ed anche Maria De Filippi che è apparsa più disinvolta del solito. Usciti dalla studio Gianmarco e Cristina sono stati raggiunti dalle telecamere che hanno raccolto le loro emozioni a caldo.

“Io ho dormito due ore stanotte. Non mi ricordo niente di quello che ho detto e fatto ma la tua caduta ha sciolto la tensione” ha confessato Gianmarco. In effetti durante la puntata Cristina prima di lasciare lo studio in vista della scelta è inciampata sul suo vestito cadendo a terra salvo rialzandosi poco dopo senza problemi. “Io ho dormito benissimo.” ha esclamato invece Cristina prima di aggiungere in tono sarcastico e scherzoso: “Ma si può ancora cambiare idea?!” I due hanno poi incontrato i familiari mentre e si sono scambiati altri baci e gesti d’affetto.

Gianmarco Steri e la scelta Cristina Ferrara a Uomini e Donne: “Una tua frase mi ha colpito”

Al momento della scelta Gianmarco ha speso delle splendide parole per Cristina, le ha confessato che inizialmente era attratto solo dall’aspetto estetico e le stava antipatica mentre ma poi c’è stato un momento in cui ha detto una frase che lo ha colpito molto: “Mi dici ‘ho sempre conosciuto gente marcia, in te non riesco a non vedere il marcio, ma una persona buona.'” Ed è per questo che vuole continuare a conoscerla al di fuori dalla telecamere. Come procede adesso tra i due, Gianmarco e Cristina stanno insieme dopo Uomini e Donne Stando alle ultime segnalazioni i due sarebbero stati avvistati a Salerno insieme complici ed affiatati.