Gianmarco Steri e Cristina Ferrara si sono lasciati o stanno ancora insieme? La verità sulla coppia di Uomini e Donne in un video

Gianmarco Steri e Cristina Ferrara stanno ancora insieme o è finita? In queste settimane sono continue le indiscrezioni sulla coppia nata a Uomini e Donne. Si è parlato di crisi, di allontanamenti, di rottura e addirittura di riavvicinamento di Gianmarco ad una ex corteggiatrice, Francesca Polizzi, ma poche di queste indiscrezioni sono state accertate da prove concrete. Questo fino ad oggi, che arriva finalmente la verità su come sono i rapporti tra i due ragazzi.

È un video segnalato a Deianira Marzano, e da lei postato attraverso il suo profilo Instagram, a svelare come stanno le cose tra Gianmarco e Cristina dopo Uomini e Donne. Nelle breve filmato, si vede chiaramente la coppia mano nella mano passeggiare insieme, da soli, per strada. Una fan che li ha riconosciuti li ha dunque filmati, confermando in questo modo che la loro relazione non è finita come invece si credeva in queste ultime ore.

Gianmarco Steri e Cristina Ferrara non si sono lasciati: il video svela cosa sta accadendo alla coppia di Uomini e Donne

È dunque chiaro che tra Gianmarco Steri e Cristina Ferrara non è finita: i due stanno insieme, nonostante le ultime indiscrezioni parlavano di una rottura voluta dall’ex tronista che aveva fatto soffrire la ragazza. D’altronde, indizi sulla separazione dei due volti di Uomini e Donne non sono mancati in questi giorni, a partire dall’assenza di segnali sui social (foto o video insieme), che hanno allarmato tutti i loro fan. Non è chiaro se Cristina e Gianmarco si siano effettivamente allontanati in un periodo di crisi per poi tornare insieme o se non si siano invece mai lasciati, sta di fatto che il video, che sta già facendo il giro del web, conferma che la loro storia d’amore è ancora in piedi e che i due stanno anche trascorrendo l’estate insieme.

