Spunta una nuova indiscrezione su Gianmarco Steri e Cristina Ferrara che allarma i fan di Uomini e Donne.

Agosto preoccupante per i fan di Gianmarco Steri e Cristina Ferrara che, da giorni, non si mostrano insieme e sui quali gli esperti di gossip continuano a pubblicare segnalazioni che confermerebbero la presenza di una crisi di coppia. Dopo la segnalazione di Lorenzo Pugnaloni su Cristina Ferrara, a pubblicare una nuova indiscrezione sulla coppia nata nell’ultima edizione di Uomini e Donne è Deianira Marzano secondo cui la coppia starebbe vivendo un periodo di crisi nera.

Stando all’esperta di gossip che risponde anche ad un’osservazione di una follower, Cristina non starebbe vivendo benissimo questo periodo al punto che starebbe male. Una segnalazione che è rapidamente diventata virale alimentale la preoccupazione dei fan della coppia che, dopo aver seguito l’inizio della storia in tv, continuano a non perderli di vista neanche a telecamere spente.

Gianmarco Steri e Cristina Ferrara: cosa ha scritto Deianira Marzano

“Confermo: crisi nera tra Gianmarco e Cristina”: comincia così l’indiscrezione pubblicata da Deianira Marzano tra le storie del proprio profilo Instagram. “Lei appare molto giù e il loro rapporto sembra attraversare un momento difficile”, conclude l’esperta di gossip che, poi, rispondendo ad un’osservazione di una follower secondo cui, per entrambi, la storia sembrerebbe non essere mai cominciata, aggiunge – “No, da parte di lui. Lei sta male”.

Nonostante le varie indiscrezioni, tuttavia, Gianmarco e Cristina hanno scelto di non rispondere, almeno per il momento, alle varie voci. Dopo essere stati lontani per qualche giorno, i due ex protagonisti di Uomini e Donne riusciranno a ritrovarsi con un nuovo viaggio di coppia? I fan lo sperano e attendono di scoprire i vari movimenti social di entrambi per capire se la crisi sia effettivamente in corso o se sia stata già superata qualora ci fosse stata realmente.

