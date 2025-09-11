Gianmarco Steri e Cristina Ferrara si sono lasciati davvero? Un amico dell'ex tronista di Uomini e Donne svela la verità.

La storia d’amore tra Gianmarco Steri e Cristina Ferrara continua ad essere al centro del gossip. L’ex tronista e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne stanno insieme dallo scorso maggio ma da settimane si rincorrono voci di una presunta rottura. Dopo un’estate tranquilla durante la quale hanno condiviso diversi contenuti di coppia, Gianmarco e Cristina, nelle ultime settimane, non si sono mai mostrati insieme. Ad alimentare i rumors sono state alcune segnalazioni ricevute da Deianira Marzano secondo le quali, nonostante fosse stata invitata, Cristina ha scelto di non accompagnare Gianmarco al matrimonio di una coppia di amici.

La presenza, poi, dell’ex corteggiatrice a Roma aveva fatto pensare ad una reunion ma sui social non è comparsa alcuna foto. Sempre più fan si sono così convinti che tra i due ci sia una profonda crisi e c’è anche chi crede che si siano definitivamente lasciati, ma sarà vero?

L’amico di Gianmarco Steri parla della presunta crisi con Cristina Ferrara

Nell’attesa di ascoltare Gianmarco Steri e Cristina Ferrara, a parlare della presunta crisi, in una live su Tik Tok è stato Enzakkione, amico dell’ex tronista che il pubblico ha conosciuto anche durante la partecipazione di Gianmarco a Uomini e Donne. Nel corso della live, Enzakkione ha rassicurato tutti i fan della coppia smentendo la rottura.

Tra le storie della pagina Instagram Dariagossiptv, infatti, si può trovare il messaggio di un’utente che ha seguito la live di Enzakkione: “Enzakkione è in diretta, ovviamente tutti chiedevano di Gianmarco e Cristina e ad un certo punto una ragazza ha scritto di smetterla di chiedere perché tanto non avrebbe risposto. Lui, però, ha risposto – non si sono lasciati, non si sono lasciati, non si sono lasciati – “, si legge su Instagram in queste ore. Secondo quanto fa sapere l’amico di Gianmarco, dunque, non ci sarebbe alcuna rottura.

