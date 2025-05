Gianmarco Steri e Cristina Ferrara: cosa sta accadendo dopo Uomini e Donne

Gianmarco Steri e Cristina Ferrara sono ormai una coppia a tutti gli effetti. Il tronista di Uomini e Donne ha scelto Cristina preferendola a Nadia Di Diodato spiazzando, di fatto, la maggior parte del pubblico che puntava tutto su quest’ultima. La scelta è stata registrata da qualche giorno ma la puntata non è stata ancora trasmessa. Sarà necessario, infatti, aspettare l’ultima settimana di programmazione del dating show di canale 5 per vedere in onda l’epilogo del trono di Gianmarco.

Come prevedono le regole del programma di Maria De Filippi, sia Gianmarco che Cristina non possono spoilerare nulla sui social. Nessuna foto di coppia, nessun like e nessun gesto che possa spoilerare notizie sulla coppia da parte dei diretti interessati ma quello che fa rumore è l’assenza di paparazzate.

Gianmarco Steri e Cristina Ferrara: preoccupazione tra i fan

Preoccupazione tra i fan di Gianmarco Steri e Cristina Ferrara nonostante la storia sia appena cominciata e la puntata di Uomini e Donne relativa alla scelta non sia stata ancora trasmessa. Tuttavia, la mancanza di paparazzate sta creando ansia nei fan della coppia che speravano nella pubblicazione di qualche foto scattata dai fan in giro per l’Italia.

Negli scorsi anni, molte coppie sono state pizzicate insieme prima ancora della messa in onda della puntata rassicurando così i fan. Tutto questo non sta accadendo. Su Gianmarco e Cristina, dunque, tutto tace. Per scoprire la verità sulla coppia sarà necessario aspettare la messa in onda della puntata in seguito alla quale i due saranno liberi di uscire allo scoperto e godersi l’amore alla luce del sole, anche condividendo immagini di coppia.