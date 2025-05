Gianmarco Steri e Cristina Ferrara: cos’è successo dopo la scelta a Uomini e Donne?

L’attesa sta per terminare e, dopo tante voci, spoiler e indiscrezioni, domani andrà finalmente in onda la puntata di Uomini e Donne dedicata alla scelta di Gianmarco Steri. Registrata circa due settimana fa, sulla scelta di Gianmarco ci sono già tante anticipazioni, a cominciare dal nome della scelta che, come ha svelato Lorenzo Pugnaloni, è Cristina Ferrara. Dopo la scelta, sia Gianmarco che Cristina sono tornati sui social ma prima della messa in onda della puntata non possono mostrarsi insieme. Tuttavia, negli scorsi giorni, la coppia è stata avvistata dai fan e sul web è circolata la prima foto, ma oggi, tornano i rumors su una presunta crisi.

Gianmarco Steri, infatti, sarebbe stato avvistato in compagnia di amici in quel di Roma. Con lui, però, non ci sarebbe Cristina. Una segnalazione che ha scatenato la preoccupazione dei fan che si chiedono cosa stia accadendo.

Gianmarco Steri e Cristina Ferrara: amore a distanza dopo Uomini e Donne?

Secondo quanto fa sapere Lorenzo Pugnaloni rispondendo alle domande dei followers, Gianmarco Steri e Cristina Ferrara stanno ancora insieme. Tuttavia, nelle scorse ore, il tronista di Uomini e Donne è stato avvistato nelle foto dell’amico Enzakkione sui social, mentre mangia un gelato e poi in compagnia di alcuni amici. Al suo fianco, però, non c’è Cristina e l’assenza della Ferrara ha scatenato voci e indiscrezioni su una presunta crisi di coppia.

Nulla di tutto questo, tuttavia. Probabilmente, l’assenza di Cristina è dovuta ad alcuni suoi impegni professionali. Come è noto, infatti, Cristina è di Salerno, ma vive e lavora a Milano. La coppia di Uomini e Donne, dunque, potrebbe aver deciso di vivere questo inizio a distanza ritagliandosi il tempo per vedersi quando non ci sono impegni professionali per entrambi.