Uomini e Donne, Gianmarco Steri e Cristina Ferrara si sono lasciati? Una segnalazione social preoccupa i fan: "Divisi in vacanza"

È già finita la storia d’amore tra Gianmarco Steri e Cristina Ferrara? È questa l’indiscrezione che corre sul web nelle ultime ore e che sta facendo preoccupare i fan della coppia nata solo poche settimane fa. Un’indiscrezione che nasce dopo la diffusione di una foto che vede Gianmarco in vacanza senza la sua dolce metà. Alessandro Rosica, noto come l’investigatore del web, ha pubblicato uno scatto in cui si vede l’ex tronista di Uomini e Donne in vacanza ma, effettivamente, senza Cristina al suo fianco.

“Gianmarco Steri a Marbella, senza Cristina. – scrive Rosica a corredo dello scatto, a cui poi aggiunge – Qualcuno direbbe che questa è una perfetta vacanza da single.”. Nella foto, che trovate sotto, l’ex tronista è nelle vicinanze di una piscina insieme ad altri amici. Cristina non sarebbe lì con lui, ma come mai? Cosa sta succedendo alla coppia?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rosica Alessandro (@rosicalessandrofficial)

Gianmarco Steri e Cristina Ferrara in crisi dopo Uomini e Donne? Indizi e spiegazioni

È ancora Rosica a svelare che, nel frattempo, anche Cristina Ferrara “si sta divertendo in barca con gli amici”, e dunque senza Gianmarco, senza tuttavia postare sui social. Una situazione che inevitabilmente sta smuovendo la preoccupazione dei fan, anche se c’è chi razionalizza e dà indicazioni su quanto starebbe accadendo. Qualcuno fa notare che Gianmarco è a Marbella per il matrimonio del suo amico, ma c’è chi, in risposta, si chiede perché non abbia portato con sé Cristina. Altri sottolineano che non è obbligatorio per una coppia fare tutto insieme, anche se si è all’inizio della storia. C’è chi invece nota che proprio all’inizio una coppia, solitamente, ama passare quanto più tempo possibile insieme. Le voci sono, insomma, contrastanti. Sta di fatto che nessuno dei due si è al momento sbilanciato su una possibile crisi di coppia. Non resta perciò che attendere i prossimi aggiornamenti, social e non, di Gianmarco e Cristina.

