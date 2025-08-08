Gianmarco Steri e Cristina Ferrara si sono lasciati? Arriva una segnalazione sull'ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

La storia d’amore tra Gianmarco Steri e Cristina Ferrara continua ad essere molto chiacchierata sul web. L’assenza di contenuti di coppia e il silenzio di entrambi sta preoccupando i fan della coppia nata a Uomini e Donne che ora temono una crisi. Ad alimentare i dubbi e la preoccupazione di chi ha seguito la storia di Gianmarco e Cristina in tv è una segnalazione ricevuto e pubblicata da Lorenzo Pugnaloni tra le storie del suo profilo Instagram.

Serena Enardu choc: "Io e Pago ci siamo lasciati, un grande dolore"/ "Ecco perché rifarei Temptation Island"

In attesa di poter tornare a svelare le anticipazioni delle registrazioni di Uomini e Donne, Lorenzo Pugnaloni continua ad occuparsi delle coppie nate a Uomini e Donne aggiornando i fan sulla situazione delle varie coppie. Nella sua newsletter è così tornato ad occuparsi di Gianmarco Steri e Cristina Ferrara sui quali ha ricevuto una segnalazione che, in poco tempo, è diventata virale.

Uomini e Donne: niente trono per il nome più atteso?/ Nuovo inizio per lei: l'annuncio ufficiale

Cosa sta accadendo tra Gianmarco Steri e Cristina Ferrara

Indizi, dubbi e rumors su Cristina Ferrara e Gianmarco Steri non si placano e l’ultima segnalazione pubblicata da Lorenzo Pugnaloni potrebbe spingere la coppia di Uomini e Donne a rompere il silenzio svelando cosa sta effettivamente accadendo. “Ieri Cristina era sicuramente al compleanno di ****** (nome oscurato per privacy). Le foto coincidono, nessuna foto insieme, ma troppe coincidenze: lei pubblica uno scatto e lui poco dopo posta lo stesso luogo. Sono andato a vedere: è lo stesso identico posto, con quelle rocce particolari che si vedono anche nella foto di lei. Secondo me ha scattato da sopra. Nulla di male… ma che nessuno dei due, né degli amici presenti, abbia pubblicato una sola foto insieme, è… strano. Molto strano”, è il testo della segnalazione di Lorenzo Pugnaloni.

Gemma Galgani rinnova il look/ Nuova immagine prima del ritorno a Uomini e donne

Cosa sta accadendo, dunque, tra Gianmarco e Cristina? La segnalazione riportata da Lorenzo Pugnaloni arriva dopo quella secondo cui Gianmarco, pur essendo a Salerno, non sia andato a casa di Cristina restando in albergo.