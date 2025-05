Gianmarco Steri e Cristina Ferrara: cos’è successo dopo la scelta a Uomini e Donne

Gianmarco Steri e Cristina Ferrara formano ufficialmente una nuova coppia di Uomini e Donne. Dopo mesi, il tronista ha fatto la propria scelta decidendo di uscire dallo studio in cui ha trascorso gli ultimi otto mesi con Cristina Ferrara. Scegliere la corteggiatrice salernitana non è stato facile per Gianmarco che, salito sul trono dopo il no ricevuto da Martina De Ioannon che gli ha preferito Ciro Solimeno, si è messo subito in gioco conoscendo tantissime ragazze. Dopo aver pensato di poter avere un futuro con Francesca Polizzi, ha poi cambiato le proprie preferenze concentrandosi su Nadia Di Diodato e Cristina per poi scegliere quest’ultima.

Chi sono i genitori di Gianmarco Steri, tronista di Uomini e Donne?/ L'incontro tra la mamma e Cristina

La puntata della scelta è stata trasmessa nell’ultima puntata stagione di Uomini e Donne trasmessa eccezionalmente oggi, venerdì 30 maggio 2025, in prima serata su canale 5. Dopo aver assistito al dolce epilogo del trono, i fan si chiedono se Gianmarco e Cristina stiano ancora insieme.

Gianmarco Steri e Cristina Ferrara: l’amore continua dopo Uomini e Donne

Gianmarco Steri e Cristina Ferrara non hanno ancora pubblicato un contenuto di coppia sui social ma le foto che circolano sul web, diffuse dai fan che li hanno incontrati, confermano che i due stanno ancora insieme. Nonostante i dubbi iniziali dovuti all’assenza di foto di coppia e agli avvistamenti di Gianmarco in quel di Roma con gli amici, la storia tra Gianmarco e Cristina continua.

Uomini e Donne, chi saranno i nuovi tronisti dopo Gianmarco Steri?/ I nomi tra (quasi) conferme e smentite

A confermarlo è la foto che vedete qui in alto, ricevuta e pubblicata da Deianira Marzano. Nella foto, la nuova coppia di Uomini e Donne si trova a Salerno, la città di Cristina dove i due erano stati già visti in precedenza. Nessuna crisi, dunque, tra Gianmarco e Cristina che si stanno godendo la relazione lontano dalle luci dei riflettori prima di regalare contenuti di coppia ai fan.