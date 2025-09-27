Gianmarco Steri e Cristina Ferrara tornano a Uomini e Donne per un confronto dopo l'addio? Spunta l'indiscrezione.

La storia d’amore tra Gianmarco Steri e Cristina Ferrara è ufficialmente finita e ad annunciarlo sono stati l’ex tronista e l’ex corteggiatrice di Uomini e donne con un comunicato in cui ciascuno ha dato una propria versione dei fatti. Dopo aver annunciato ufficialmente la rottura, Gianmarco ha anche eliminato, dal proprio profilo Instagram, anche le foto di coppia chiudendo definitivamente un capitolo durato davvero molti mesi. Salito sul trono dopo la scelta di Martina De Ioannon che gli ha preferito Ciro Solimeno, Gianmarco ha scelto Cristina al termine di un percorso difficile e ricco di emozioni.

Una storia che è stata vissuta da entrambi anche lontano dai social ma che non li ha portati a continuare. Per ragioni varie, le strade della coppia si sono definitivamente separate e i fan, ora, sperano di rivederli proprio a Uomini e Donne per un confronto finale.

Gianmarco Steri e Cristina Ferrara: l’indiscrezione sul ritorno a Uomini e Donne

Da giorni, i fan sperano di rivedere nello studio di Uomini e Donne Gianmarco Steri e Cristina Ferrara per un confronto post rottura come è accaduto alle coppie del trono over che si sono lasciate. Un confronto che, forse, potrebbe non esserci stando ad un’indiscrezione riportata da Lorenzo Pugnaloni. “Se il confronto si farà? Io credo che uno dei due non l’abbia accettato e per questo non c’è ancora stato”, ha dichiarato l’esperto di gossip sul suo profilo social rispondendo alle domande dei followers.

Uno tra Gianmarco e Cristina potrebbe così aver decido di non accettare l’invito della redazione evitando non solo il confronto ma anche di rivedere l’ex partner. Tra i due, dunque, tutto sembra definitivamente chiuso ma il colpo di scena potrebbe arrivare nel corso delle prossime registrazioni in programma lunedì 29 e martedì 30 settembre 2025.