Like strategico di Cristina a Ludovica, sorella di Gianmarco Steri: pace ritrovata o indizio di un nuovo inizio? Fan in delirio.

Naufragato l’amore tra Gianmarco Steri e Cristina? Dopo l’uscita da Uomini e Donne i rumor sulla coppia sono impazzati e non si parla d’altro che della loro relazione. A quanto pare è un rapporto fatto di tanti alti e bassi che non sta portando a nulla di concreto. Proprio per questo i fan dei due ex protagonisti del programma di Maria De Filippi sono abbastanza delusi dall’epilogo di questa storia d’amore. Ad esempio, proprio oggi è arrivata una segnalazione di Deianira Marzano che ha sconvolto – di nuovo – tutti: “L’ho saputo da persone molto vicine a loro. Lui ha lasciato lei. La rottura c’è perché Cristina non piace alla mamma e agli amici di lui“.

Dopo questa notizia, ne sono giunte tante altre per via del fatto che Gianmarco Steri è stato fotografato da solo al matrimonio di amici. Eppure, poco fa è cambiato di nuovo tutto. Ecco cosa scrive un’utente a Deianira Marzano: “Ciao Deia, ti voglio segnalare che ieri sera Cristina ha messo like all’ ultimo post lg di Ludovica, la sorella di Gm, quindi magari si sono riavvicinati, non può essere un caso caso no?“. A quel punto, l’esperta di gossip ha risposto rivelando come stanno davvero le cose.

Cristina e Gianmarco Steri di nuovo insieme? “Si sono chiariti”

“Ho saputo che si sono chiariti, quindi sicuramente li rivedremo di nuovo insieme come sempre“. Così Deianira Marzano ha messo a tacere i rumor sulla coppia, rivelando che i due sono tornati insieme a tutti gli effetti, ancora una volta. Ebbene sì, perchè se ad alcuni questa notizia potrebbe fare piacere, altri fan di Uomini e Donne si stanno stancando del continuo tira e molla sentimentale di Gianmarco Steri e Cristina Ferrara. Lui, amatissimo dal dating show della De Filippi, era entrato con poche aspettative ma con un desiderio, quello di una relazione seria e stabile, per dare vita a progetti concreti. Ci sarà riuscito? Noi abbiamo parecchi dubbi…

