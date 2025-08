Gianmarco Steri fa sognare i fan di Uomini e Donne con le ultime dichiarazioni su Cristina Ferrara.

Senza pressioni, lontani dai riflettori, Gianmarco Steri e Cristina Ferrara si stanno vivendo intensamente la storia d’amore nata nello studio di Uomini e Donne. Sempre più uniti e complici, l’ex tronista e l’ex corteggiatrice rispondono con i fatti a chi li considera perennemente in crisi. Le varie voci che li volevano vicini alla rottura sono state ampiamente smentite e, in un’intervista rilasciata ai microfoni del magazine ufficiale della trasmissione, Gianmarco si lascia andare a dichiarazioni importanti sulla fidanzata che fanno sognare tutti.

Pur condividendo poco della loro vita di coppia, Cristina e Gianmarco sono davvero molto uniti e entro la fine di agosto si concederanno anche un altro viaggio di coppia dopo quelli che hanno già fatto. “Siamo stati in vacanza in Sardegna a giugno, e ad agosto partiremo per un altro viaggio”, ha detto l’ex tronista.

Gianmarco Steri e il futuro con Cristina Ferrara

Dopo essersi frequentati per mesi all’interno di Uomini e Donne, per Gianmarco Steri e Cristina Ferrara è stato molto diverso viversi senza telecamere. Trascorrendo tempo insieme e vivendosi nel privato, Gianmarco e Cristiano hanno scoperto cose diverse e che non conoscevano l’uno dell’altra. “Abbiamo condiviso ogni momento, 24 ore su 24. Ho scoperto tanti lati belli di lei che non erano emersi in TV”, ha detto l’ex tronista.

“Ci piacciono le stesse cose e stiamo molto bene insieme. Lei è super precisa e puntuale, io un po’ meno”, ha detto ancora Gianmarco che, oltre a voler vivere la relazione con Cristina, ha anche tanti progetti per il proprio lavoro a cui non intende rinunciare. “Voglio ingrandire la mia attività, il mio obiettivo è stabilizzarmi sempre di più”, ha concluso Gianmarco. Nel prossimo futuro, inoltre, non è da escludere che Cristina e Gianmarco non decidano di andare presto a convivere.

