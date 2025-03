Gianmarco Steri e l’incontro con Martina De Ioannon e Ciro Solimeno

A distanza di mesi dalla fatidica scelta che ha dato ufficialmente il via alla sua avventura sul trono di Uomini e donne, nella puntata del dating show di canale 5 in onda oggi, lunedì 31 marzo 2025, Gianmarco Steri rivede sia Martina De Ioannon che Ciro Solimeno. Dopo la sfilata femminile, Maria De Filippi annuncia la presenza in studio dell’ex tronista e dell’ex corteggiatore che, non solo stanno ancora insieme, ma hanno anche iniziato a convivere.

Tutto inizia con un filmato che riassume il percorso di Ciro e Martina a Uomini e Donne. Un filmato che, inevitabilmente, riporta a galla anche i ricordi di Gianmarco ha sperato fino all’ultimo di poter essere la scelta della De Ioannon che gli ha poi preferito Ciro. Durante la scelta, Gianmarco ha incassato senza battere ciglio la scelta di Martina accettando, subito dopo, anche l’offerta di Maria De Filippi di salire sul trono. Oggi, però, il ritorno della coppia in studio scatena una reazione inaspettata del tronista.

Come accade in ogni stagione, Maria De Filippi, anche quest’anno, ha scelto di invitare in studio le coppie che si sono formate nel corso delle stagioni. Nella puntata di Uomini e Donne, in studio, bellissimi e molto innamorati, arrivano Ciro Solimeno e Martina De Ioannon che salutano tutti, compreso Gianmarco Steri. Il tronista, così, si complimenta con la tronista per il nuovo taglio di capelli. Dopo la scelta infatti, la tronista ha deciso di cambiare la propria immagine tagliando i capelli e sfoggiando uno sbarazzino bo.

Un gesto che viene particolarmente apprezzato dal pubblico che, invece, apprezza molto meno il gesto di Ciro. Gianmarco, infatti, ha educatamente salutato sia Martina che Ciro ma, quest’ultimo, invece, di dargli i due classici baci di saluto, gli ha stretto semplicemente la mano.