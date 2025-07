Gianmarco Steri, ai microfoni di Chi, parla della storia con Cristina Ferrara nata a Uomini e Donne e svela un piccolo retroscena.

A distanza di pochi mesi dalla scelta avvenuta nello studio di Uomini e Donne al termine di un percorso lungo e ricco di colpi di scena, Gianmarco Steri si sta godendo la storia d’amore con Cristina Ferrara. La coppia che è spesso al centro del gossip per le voci su presunte crisi, sta trascorrendo la prima estate insieme e tra i due, come mostrano i vari contenuti social che pubblicano sui social, sono sempre più felici e innamorati. La coppia non convive ancora ma non è da escludere che a settembre possa decidere di andare a convivere.

Nel frattempo, Cristina e Gianmarco sono tornati alle rispettive vite. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne si sta dedicando ai propri progetti mentre l’ex tronista sta continuando a dedicarsi al suo lavoro e a settembre potrebbe tornare a Uomini e donne per fare l’hair stylist del programma. Nel frattempo, Gianmarco si è lasciato andare ad una rivelazione sulla fidanzata.

Gianmarco Steri e la rivelazione sulla fidanzata Cristina Ferrara

Gianmarco Steri ha rilasciato una piccola intervista ai microfoni di Chi parlando del suo rapporto con la fidanzata Cristina Ferrara di cui ha recentemente parlato anche l’esperto di Uomini e Donne. Nel corso dell’intervista rilasciata a Cri, l’ex tronista di Uomini e Donne ha anche svelato dettagli inediti sulla sua relazione.

“Noi siamo già stati in vacanza, una settimana in Sardegna a Giugno. Però adesso stiamo cercando di organizzare verso Agosto qualche viaggio insieme, stiamo valutando. Siamo stati 24 ore su 24 insieme, ho scoperto tanti lati di lei belli. Ci sono molti pregi, molti lati che mi piacciono che non si erano visti nel programma. Di lei sicuramente mi ha colpito che è una ragazza molto semplice, cosa che non pensavo fosse così. Cè anche qualche difetto: per esempio lei è una ragazza molto precisa, molto puntuale e precisa negli appuntamenti, io un po’ meno”, ha confessato Gianmarco.

