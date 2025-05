Intervistato dai microfoni di Witty TV, Gianmarco Steri ha parlato della sua imminente scelta a Uomini e donne tra Nadia e Cristina. Quale delle due sarà la ragazza scelta? Il modello si è sfogato, commentando le critiche che lo hanno travolto nelle ore precedenti: “Qualsiasi cosa fai ti dicono qualcosa, io ho fatto un esterna con Nadia bellissima, si è aperta, si è raccontata, non sono rimasto superficiale ma ho cercato di farla aprire. Ci sta che uno rimane deluso, non era però il momento di essere arrabbiati.

Ci sta che uno si sfoghi ma bisogna anche godersi il momento. Io per capire dove sono trasportato ho bisogno di vivermi dei momenti felici, ho apprezzato il fatto che Cristina non se ne sia andata, il fatto che sia rimasta mi fa capire che ci tiene. Tutti i suoi dubbi e le delusioni non le capisco, c’è stato un dialogo diverso, abbiamo cercato di capire. Anche in quel momento ci stava che lei si offendesse, ma se io faccio tutto verso una o tutto verso l’altra non è giusto, entrambe mi suscitano qualcosa e questo è evidente”.

Uomini e donne, la scelta di Gianmarco Steri rimandata?

Nelle scorse ore è arrivata la drammatica notizia della morte di Renata, zia di Gianmarco Steri. Un lutto che di fatto potrebbe sconvolgere anche i palinsesti di Uomini e donne di Maria De Filippi e rimandare così facendo la scelta tra Nadia e Cristina.

Il tronista sarà infatti chiamato a decidere con quale delle due uscire dal programma, vedremo se ci saranno delle decisioni ufficiali in merito alla questione. Per adesso non sono state prese delle decisioni a riguardo, ma visto il dolore che ha travolto Gianmarco Steri non bisogna escludere alcuno scenario.

