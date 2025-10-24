Primo bacio in pubblico per Gianmarco Steri e Martina De Ioannon che, dopo essersi conosciuti a Uomini e Donne, hanno ricominciato a frequentarsi.
Ormai è ufficiale: Gianmarco Steri e Martina De Ioannon si frequentano e le foto che li vedono insieme sono sempre più numerose. Dopo le varie segnalazioni, le varie pagine di gossip hanno cominciato a pubblicare le foto dei due ex tronisti insieme in quel di Roma. Nelle scorse ore, però, i due erano stati beccati anche alla stazione Termini e in tanti hanno pensato alla possibilità che i due partecipassero alla registrazione di Verissimo.
In realtà, Martina e Gianmarco hanno raggiunto sì Milano ma per assistere, tra il pubblico, al primo live di X Factor 2025. Martina, tra le storie pubblicate sul suo profilo Instagram, si è localizzata nello studio di X Factor senza, tuttavia, far riferimento a Gianmarco. I fan presenti, tuttavia, non hanno perso l’occasione di fotografarli sia quando sono arrivati che nel corso della serata.
Il primo bacio pubblico di Gianmarco Steri e Martina De Ioannon dopo il ritorno di fiamma
A distanza di mesi dall’incontro a Uomini e Donne, dopo le storie vissute rispettivamente con Cristina Ferrara e Ciro Solimeno, Gianmarco Steri e Martina De Ioannon si stanno vivendo il sentimento che è tornato a travolgerli. In quel di Milano, come mostrano diversi video pubblicati sui social, sono arrivati insieme allo studio di X Factor guardandosi intorno. I due hanno mantenuto un atteggiamento tranquillo senza avvicinarsi tantissimo.
Durante la serata, però, con le luci spente, non sono mancate le attenzioni e anche il primo bacio pubblico come mostra la pagina Instagram Dariatvgossip che ha pubblicato la foto che vedete qui in alto. Una foto che è diventata immediatamente virale scatenando le reazioni di tutti quelli che hanno seguito il percorso di Gianmarco e Martina a Uomini e Donne dove potrebbero tornare per raccontare la loro versione dei fatti.
