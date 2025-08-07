Indiscrezione clamorosa sulla reazione di Ciro Solimeno di fronte alla possibilità di Gianmarco Steri e Martina De Ioannon al Grande Fratello.

Gianmarco Steri e Martina De Ioannon concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello? Da settimane si vocifera di un probabile approdo dei due ex tronisti di Uomini e Donne nel reality show ma l’annuncio di un’edizione nip aveva messo fine a tutte le voci. Da qualche giorno, tuttavia, secondo voci di corridoio, pare che il Grande Fratello di Simona Ventura potrebbe accogliere, tra i concorrenti, anche qualche nome già conosciuto dal pubblico allungandosi fino a marzo qualora dovesse avere successo.

Gianmarco Steri fuori dal Grande Fratello? "Bocciato ai provini"/ L'ex di Uomini e Donne non si arrende

Secondo quanto fa sapere Lorenzo Pugnaloni, pare che Gianmarco abbia anche sostenuto il provino anche se, per il momento, non sembrerebbe tra i nomi che avrebbero in mente gli autori. Accanto a Gianmarco, anche il nome di Martina De Ioannon continua ad essere accostato al reality ma secondo Deianira Marzano la sua partecipazione sarebbe lontana.

Perché coppie di Temptation Island 2025 hanno profili social chiusi?/ "C'entra il Grande Fratello di Ventura"

Ciro Solimeno, ultimatum a Martina De Ioannon

Gianmarco Steri e Martina De Ioannon hanno condiviso l’avventura a Uomini e donne: lei era tronista e lui corteggiatore. Al termine del percorso, però, Martina, a Gianmarco, ha preferito Ciro Solimeno con cui è attualmente felicemente fidanzata. Gianmarco, invece, al termine del suo trono, ha scelto Cristina Ferrara con cui, a sua volta, è fidanzato.

Nonostante entrambi abbiano trovato l’amore in altre persone, c’è chi spera di rivederli insieme nella casa del Grande Fratello, ma stando a quello che fa sapere Deianira Marzano, non sarà affatto così. “Al GF solo Gianmarco per ora. Martina non va, il fidanzato le ha posto un ultimatum se ci sarà anche Gianmarco”, è il testo della segnalazione ricevuta e pubblicata da Deianira.

Grande Fratello, Martina Pascutti: "Ecco come sono i rapporti con Patrick Pugliese oggi"/ La confessione