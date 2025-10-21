Dopo aver saputo della frequentazione di Gianmarco Steri e Martina De Ioannon, arriva la reazione di Ida Platano.

I fan di Uomini e Donne, nel corso degli ultimi giorni, stanno seguendo con interesse le vicende sentimentali di Martina De Ioannon che, dopo aver chiuso la relazione con Ciro Solimeno, avrebbe ricominciato a frequentare Gianmarco Steri con cui è stata pizzicata in quel di Roma durante una serata Una notizia che è diventata virale e ha scatenato diverse reazione sia da parte dei fan che dei diretti protagonisti. Ciro Solimeno, infatti, ha rotto il silenzio raccontando la propria versione dei fatti su quanto accaduto.

La notizia della frequentazione tra Gianmarco e Martina sta scatenando diverse reazioni. Da una parte ci sono quelli che stanno esultando per la frequentazione dei due ex Uomini e Donne e, dall’altra, ci sono quelli che difendono Ciro putando il dito contro Gianmarco e Martina. Tra le tante reazioni social alla situazione è spuntata quella di Ida Platano.

La reazione di Ida Platano alla frequentazione tra Gianmarco Steri e Martina De Ioannon

Ida Platano è stata una protagonista indiscussa di Uomini e Donne e, durante il trono di Martina De Ioannon, non ha mai negato di avere una preferenza per Gianmarco Steri piuttosto che per Ciro Solimeno. Come accaduto ad altri fan di Uomini e Donne, anche Ida Platano era rimasta spiazzata dalla scelta di Martina da cui, in massa, si aspettavano una scelta diversa da parte della tronista.

A distanza di mesi, così, di fronte alla notizia della frequentazione tra Martina e Gianmarco, Ida Platano ha pubblicato una storia su Instagram non nascondendo la gioia per la situazione. “Buongiorno, buongiorno a tutti. Come sono contenta, mi sono sempre piaciuti sì, sì… sempre!”, ha detto la Platano.

