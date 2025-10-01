Gianmarco Steri e Martina De Ioannon hanno di recente chiuso le rispettive relazioni: avanza un rumor ‘choc’ sui motivi delle rotture.

Due vecchie conoscenze di Uomini e Donne, una storia che sembrava essere sul punto di decollare per la gioia dei fan a dispetto di quella che poi è stata la scelta finale; Gianmarco Steri e Martina De Ioannon, a distanza di tempo, continuano a prendersi la scena del mondo del gossip. Le ultime sul loro presunto rapporto arrivano direttamente dal profilo di Amedeo Venza con un retroscena che ha agitato non poco le acque dati anche i recenti scossoni nella vita sentimentale di entrambi.

Prima Gianmarco Steri, da pochissimo anche Martina De Ioannon; il primo ha chiuso la sua liaison – nata a Uomini e Donne – con Cristina Ferrara mentre la seconda sarebbe giunta alla rottura con Ciro Solimeno. Insomma, entrambi sono di nuovo single; una miccia che il web non ha ignorato e che ha riportato in auge i sogni di un amore irrisolto ma che potrebbe tornare. Come anticipato, ad aggiungere pepe ci ha pensato Amedeo Venza che in una storia postata su Instagram ha sottolineato proprio un presunto e possibile ‘legame’ tra le due rotture.

Martina De Ioannon e Gianmarco Steri, le rotture recenti potrebbero non essere casuali: “Ecco perchè”

“Vabbè, lo dico qua: Martina e Gianmarco si sarebbero sentiti tramite persone in comune?!”, scrive così l’esperto di gossip a proposito delle presunte interazioni a distanza tra i due ex volti di Uomini e Donne. Nel prosieguo del post pubblicato sui social sottolinea poi come la presunta circostanza avrebbe giocato un ruolo tutt’altro che marginale nel merito delle rispettive rotture recenti. “Per questo si sono lasciati entrambi? No vabbè, io volo!”.

Insomma, siamo nel merito delle indiscrezioni e dei rumor; al contempo, se tutto dovesse corrispondere al vero non sono da escludere clamorosi colpi di scena nel merito del rapporto tra Martina De Ioannon e Gianmarco Steri. Dopo la mancata scelta a Uomini e Donne – poi l’esperienza da tronista per il ragazzo – sarebbe l’ennesima dimostrazione che certi amori fanno dei giri immensi, ma poi tornano.

