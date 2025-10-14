Gianmarco Steri e Martina De Ioannon, come stanno le cose tra di loro? La fuga a Dubai e il gesto della madre di lui

Gianmarco Steri e Martina De Ioannon stanno insieme? La coppia continua ad alimentare il gossip, come stanno realmente le cose tra di loro? I due ex protagonisti del dating show Uomini e donne sono stati protagonisti su Instagram tra indizi disseminati e qualche frecciatina. I due protagonisti di Uomini e Donne si sono incontrati in un noto locale di Roma, dopo la rottura tra Gianmarco e Cristina Ferrara, e qualche giorno più tardi anche Martina ha annunciato di essere tornata single avendo messo fine alla sua relazione con Ciro Solimeno.

Grande Fratello 2025 in crisi, crollano gli ascolti: "Riunione d'emergenza degli autori"/ Cosa sta succedendo

Intanto negli ultimi giorni Gianmarco Steri è volato a Dubai e dal luogo mozzafiato ha aggiornato i suoi follower via social. Tra i due è davvero nata una relazione oppure Steri starebbe solo giocando a cavalcare l’onda della popolarità dopo la partecipazione al programma di Canale Cinque? Il web intanto è furioso contro di lui: “Sta fuggendo dal gossip con Martina, è chiaro”. E in tanti continuano a chiedere chiarimenti riguardo alla relazione o presunta tra i due.

Garlasco, nell'auto dei Sempio un biglietto con appunti sul delitto/ E si indaga sui conti di ex carabinieri

Gianmarco Steri e Martina De Ioannon, il gesto della madre di lei

Intanto nelle scorse ore a rubare la scena è stata a sorpresa la madre di Martina De Ioannon, che sembra aver spezzato una lancia in favore di Gianmarco Steri. La mamma di Martina ha messo un clamoroso e sonoro like ad un suo commento sulla possibilità che la romana torni a fare coppia con Steri.

Cosa vuol dire questo? Essenzialmente non possiamo parlare di conferme, ma il segnale è stato colto dal pubblico in maniera importante, in molti sono certi che tra Gianmarco Steri e Martina De Ioannon sia scattato un ritorno di fiamma dopo i vari indizi delle scorse settimane. Come saranno realmente andate le cose?

Antonella Fiordelisi: “Tradita da un ex fidanzato? Nel dubbio l’ho lasciato!”/ “Non mi disse di un incontro…”