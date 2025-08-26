Gianmarco Steri e Nadia Di Diodato potrebbero ritrovarsi insieme anche nella nuova stagione di Uomini e Donne: ecco perché.

Gianmarco Steri e Nadia Di Diodato sono stati due dei protagonisti indiscussi della scorsa stagione del trono classico. Come tronista, infatti, Gianmarco ha dato vita ad una lunga conoscenza non solo con Cristina Ferrara che è poi stata la sua scelta e che è la sua attuale fidanzata ma anche con Nadia Di Diodato sulla quale puntava fortemente il pubblico del dating show di canale 5 come scelta finale. Oggi, martedì 26 agosto 2025, riparte ufficialmente Uomini e Donne e, nel corso della prima registrazione, non solo dovrebbero essere presentati i nuovi tronisti, ma potrebbe andare in scena anche un clamoroso incontro.

I nomi dei nuovi tronisti saranno svelati solo al termine della registrazione odierna di Uomini e Donne ma sul web il nome di Nadia Di Diodato continua ad essere considerato in pole proprio per il trono. Lo studio del programma di Maria De Filippi, così, potrebbe essere il luogo dell’incontro, dopo mesi, tra Gianmarco Steri e Nadia Di Diodato.

Gianmarco Steri e Nadia Di Diodato tornano a Uomini e Donne?

Gianmarco Steri potrebbe tornare nello studio di Uomini e Donne già oggi, ma non per cercare ancora l’amore. La storia con Cristina Ferrara, infatti, procede a gonfie vele nonostante varie voci di crisi e il ritorno eventuale nello studio di Uomini e Donne potrebbe avere un’altra motivazione. Da tempo, infatti, si vocifera di un nuovo lavoro per Gianmarco che potrebbe cominciare a lavorare dietro le quinte di Uomini e Donne per occuparsi proprio dell’immagine dei vari protagonisti come hair stylist.

Un’indiscrezione che sta scatenando l’entusiasmo del web soprattutto perché Nadia potrebbe essere una delle nuove troniste. Per il momento, l’ufficialità non c’è ma nella scelta di Nadia di rinnovare il look, il web ha visto un’implicita conferma al trono. Dopo non essere stata scelta da Gianmarco, nonostante il recente stravolgimento di vita per l’apertura di un bar di famiglia, Nadia tornerà davvero nel dating show di canale 5 come tronista?

