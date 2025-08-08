Grande Fratello, addio ai rumor su Raul e Gianmarco Steri: nessuna proposta ufficiale, solo chiacchiere web.

Al Grande Fratello potrebbero esserci due concorrenti speciali. Si tratta di Raul Dumitras e di Gianmarco Steri. Il primo era diventato famoso grazie a Temptation Island mentre il secondo è stato corteggiatore e tronista dell’ultima stagione di Uomini e Donne e oggi è felicemente fidanzato con la sua scelta, Cristina Ferrara. Ma andiamo a scoprire se i rumor che vedrebbero l’ex tronista e l’ex fidanzato di Martina De Ioannon al Grande Fratello sono fondati o meno.

Quando inizia il Grande fratello di Simona Ventura?/ Annunciata la data e novità su concorrenti e opinionisti

Ormai da diversi gironi circola la voce della partecipazione al Grande Fratello di Simona Ventura del triangolo Steri–Dumitras–De Ioannon. Sì, sappiamo a cosa state pensando: si era detto che questa edizione del GF avrebbe ospitato solo NIP, quindi persone non famose, ma da altre voci pare che siano ben accetti anche alcuni influencer usciti dai reality. Ovviamente, si tratta solo di indiscrezioni, e noi continuiamo a sperare che Simona Ventura conduca il programma nella versione vintage. Ad ogni modo, le voci di corridoio vedevano Gianmarco Steri e gli altri due come protagonisti della prossima stagione NIP, eppure, Deianira Marzano ha lanciato la bomba definitiva a riguardo.

Basciano non mette il braccialetto elettronico/ Ex gieffina lancia frecciatina a Sophie Codegoni

Deianira Marzano, la smentita su Gianmarco Steri e Raul al Grande Fratello: “Le voci? Totalmente infondate”

Sul profilo social Deianira Marzano ha ricondiviso questa segnalazione da parte di un utente: “Deia, posso assicurarti che Gianmarco non farà il FG a settembre. Non è stato chiamato da nessuno e le voci che girano sulla sua partecipazione sono totalmente infondate”. Una voce che ha spiazzato tutti, dato che ci si aspettava di vedere Gianmarco Steri e Raul in prima linea nel reality di Canale 5. L’esperta di gossip ha infatti confermato che nemmeno Dumitras è stato chiamato dalla produzione. Effettivamente, tutto avrebbe un senso: Simona Ventura ha voluto un reality totalmente retrò, nella sua versione originale, e speriamo non si cada nella tentazione di chiamare influencer ed ex vipponi vari. Altrimenti che esperimento sarebbe?