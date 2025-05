Chi sarà la scelta di Gianmarco Steri a Uomini e Donne? Il tronista è ormai agli sgoccioli e ha deciso di raccontare le sue sensazioni in un video esclusivo pubblicato poi su WittyTv. Dopo la puntata in cui è andato a riprendere Nadia Di Diodato, Gianmarco ha deciso di svelare i motivi di questo gesto, ammettendo che per lui, la corteggiatrice, è una ragazza ormai importante.

“È successo che sono arrivato in puntata e non ho visto Nadia… ero rimasto deluso che Nadia non avesse avuto un tatto e una sensibilità in un momento delicato per me. Quindi, ho messo da parte l’orgoglio e sono andata a riprenderla perché volevo lei ci fosse in puntata.” ha raccontato il tronista ai microfoni di Witty. Della corteggiatrice ha poi detto: “Mi piace molto anche perché oggi, dopo aver visto il bacio, poteva alterarsi di più, invece ha capito la situazione e il mio stato d’animo, quindi ha aggiunto un tassello in più a ciò che penso di lei. È positivo.”

Gianmarco Steri tra Nadia e Cristina a Uomini e Donne: le rivelazioni del tronista sulle corteggiatrici

Gianmarco Steri si è però espresso anche sulla rivale Cristina Ferrara, con la quale ha passato una bella esterna seguita, però, da uno scontro in studio e la volontà della corteggiatrice di lasciare Uomini e Donne. “Con Cristina è stata una bellissima esterna. Abbiamo vissuto un bel momento e mi è dispiaciuto che lei se ne volesse andare perché la situazione era sì pesante ma non fino a questo punto. Io le ho detto chiaramente che non volevo se ne andasse, più di questo, cosa posso fare?”

Il tronista ha perciò concluso con un ‘consiglio’ alle sue corteggiatrici: “La cosa che vorrei facessero è concentrarsi su come sono quando sono da solo con loro. Quello che succede in puntata è chiaro che non potrà essere sempre bello per loro.”