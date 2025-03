Amatissimo dal pubblico di Canale 5, Gianmarco Steri è ormai nel pieno del suo percorso da tronista a Uomini e Donne. E che dire, per lui sono scese una quantità infinita di ragazze, dimostrazione del fatto che a tutti è apparso come una bravissima persona e un fidanzato “modello”, come si suol dire. Dalle anticipazioni del dating show di Maria De Filippi, però, pare che i telespettatori si siano sentiti delusi dalle sue scelte, in particolare dopo un cambio di rotta sulle corteggiatrici. Scopriamo subito cos’è successo.

Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 11 marzo 2025/ Tina e Gianni contro Giuseppe: dura lite in studio

Gianmarco Steri è entrato nelle grazie del pubblico sin dal trono di Martina De Ioannon, dove è stato la non scelta contro Ciro Solimeno. Visto il suo comportamento da bravo ragazzo e la potenzialità da “tronista perfetto”, Maria De Filippi e la redazione gli hanno permesso di fare questa splendida esperienza sulla celebre sedia rossa. Da qui, la scrematura ad ogni puntata delle corteggiatrici preferite, fino ad arrivare a poche ragazze sedute a conquistarlo. Tra loro anche Francesca Polizzi, influencer che si occupa di divulgare le sue conoscenze della lingua cinese. La ragazza è amatissima dal pubblico per via del suo carattere solare e della sua semplicità, e con lei è scattato anche un bacio appassionato. Ma non è tutto oro quello che luccica…

Uomini e Donne, gli amici di Gianmarco Steri tifano per Francesca?/ Spunta un messaggio ai fan

Gianmarco Steri, esterna bollente con Cristina Ferrara a Uomini e Donne

Tutto bene, direte voi. Sì, finchè Gianmarco Steri non ha cambiato la sua idea su quello che desidera nella donna della sua vita. Inizialmente si era presentato come colui che al suo fianco vuole una ragazza leale, sincera, lontana dalle telecamere e con qualcosa da dire. Francesca Polizzi è perfetta, ma forse non per lui, dato che dopo averla baciata, le ha confessato di essere più attratto da Cristina Ferrara, l’altra corteggiatrice completamente diversa da quello che ci si potrebbe aspettare a fianco del tronista.

Orlando, lite con Tina Cipollari a Uomini e Donne/ "Sei andata con Cosimo a Parigi e non l'hai baciato"

La ragazza, infatti, pare essere la classica influencer sulla falsa riga di Giulia De Lellis, Soleil Sorge e tante altre. Non solo, grazie alle Anticipazioni di Uomini e Donne si scoprirà anche che Gianmarco Steri dopo aver baciato Francesca, passerà un’esterna hot con Cristina e inizierà piano piano ad allontanare la Polizzi, con il pubblico che non riuscirà a credere ai suoi occhi. Insomma, che il nuovo tronista sia confuso questo è poco ma sicuro, e i suoi comportamenti gli stanno facendo perdere la fiducia da parte dei telespettatori.