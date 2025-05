Il trono di Gianmarco Steri si è concluso durante le registrazioni di Uomini e Donne, ma la scelta deve ancora andare in onda. L’effetto sorpresa, come succede sempre, è inesistente con il programma di Maria De Filippi quindi si è già venuti a sapere che sotto la pioggia di petali rossi c’erano il tronista e la sua corteggiatrice Cristina Ferrara. Quindi niente da fare per Nadia Di Diodato, che ha dovuto uscire dallo studio sola e amareggiata.

Ma ad essere amareggiati sono anche i fan che hanno commentato le vicende del trono sul social X: sono tutti molto scontenti del suo percorso, anzi, c’è chi scrive che “Cristina e Nadia gli hanno salvato il trono” perché se no dopo le prime battute a pochi sarebbe interessato. E chissà ancora per quanto si beccherà le critiche dopo la scelta che ha fatto.

Gianmarco Steri ha scelto Cristina e i fan di Uomini e Donne non lo perdonano

Quando Francesca Polizzi ha deciso di eliminarsi da Uomini e Donne perché non ne poteva più del loro percorso fatto solo di litigi, oltre al fatto che non vedeva più alcun tipo di interesse, i fan si sono scagliati contro il tronista Gianmarco Steri, giurando che lo avrebbero perdonato solo qualora avesse scelto Nadia Di Diodato. Ed è quello che è avvenuto? Ovviamente no.

Nadia non è stata la scelta del tronista e ora ha voltato pagina con le uscite con gli amici, i karaoke e l’allegria e la spensieratezza della sua età, d’altronde si sta parlando di una frequentazione di un paio di mesi, non certo di una relazione decennale. E invece come sta procedendo la relazione tra Gianmarco e Cristina Ferrara? Stando alle ultime indiscrezioni sembra stia andando tutto bene.

