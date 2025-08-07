L'ex tronista di Uomini e Donne Gianmarco Steri vorrebbe un posto come concorrente al Grande Fratello, ma "gli autori avrebbero detto no"

In attesa della nuova edizione del Grande Fratello, continuano i casting per la ricerca dei concorrenti che popoleranno la Casa di Canale 5. Non ci sono ancora nomi ufficiali, eppure non mancano indiscrezioni su questa edizione che si preannuncia ricca di novità. Una di queste riguarda Gianmarco Steri, tronista della scorsa stagione di Uomini e Donne più volte associato al reality nelle ultime settimane.

Secondo alcune voci, Steri desidererebbe continuare il suo percorso nel mondo dello spettacolo e il Grande Fratello sarebbe per lui un’occasione ghiotta per realizzare questo sogno. Motivo per il quale avrebbe anche fatto il provino per il reality che, secondo nuovi aggiornamenti, avrebbe però rallentato la sua corsa alla Casa di Cinecittà. Il motivo? L’ex tronista pare non sia piaciuto agli addetti ai lavori.

Gianmarco Steri di Uomini e Donne vuole un posto al Grande Fratello? “Non c’è interesse da parte degli autori”

A lanciare l’indiscrezione è stato Lorenzo Pugnaloni attraverso il suo profilo Instagram. Secondo l’esperto di Uomini e Donne, Gianmarco non si sarebbe arreso al no degli autori del Grande Fratello, e sarebbe anzi determinato a conquistare uno dei posti disponibili nella prossima edizione del reality. “Ci sarà una versione nip, ma lui sta insistendo per il Grande Fratello e dovrebbe anche aver fatto il provino. – ha scritto Pugnaloni – Da parte degli autori non c’è minimamente interesse, se lo chiameranno è perché non avranno di meglio”, ha aggiunto, spiegando che gli amici sosterrebbero questo suo sogno di lavorare nel mondo dello spettacolo e, dunque, di tornare in TV da protagonista. Al momento, se seguiamo l’indiscrezione, pare difficile che Gianmarco possa essere tra i concorrenti della nuova stagione del reality, tuttavia nulla è ancora detto o, comunque, ufficiale.