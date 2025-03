Gianmarco Steri e Cristina Ferrara sono ormai ai ferri corti a Uomini e Donne. Nel corso della nuova registrazione, tenutasi il 24 marzo, il tronista ha deciso di avere un confronto diretto con la corteggiatrice dopo gli scontri del precedente incontro. In quell’occasione, Gianmarco si era detto infastidito dalle reazioni ‘esagerate’ delle corteggiatrici ad alcuni suoi comportamenti. Un atteggiamento, per lui, immotivato, visto che si conoscono da poche settimane. Nonostante questo, aveva comunque voluto organizzare un’esterna per Cristina, alla quale quest’ultima ha preferito non presentarsi. Il risultato è stata una lite col tronista e la sua ‘cacciata’ dallo studio.

Uomini e Donne, Gianmarco Steri criticato per il bacio con Cristina/ Web in rivolta: “Una delusione”

Nel corso della nuova registrazione, Gianmarco ha quindi cercato un confronto con Cristina Ferrara, che si è però mostrata restia e scontrosa, come riportano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni. Al che, il tronista sarebbe arrivato a farle un ultimatum: “O cambi atteggiamento e fai la corteggiatrice, senza che tutto ti sia dovuto, o lasciamo perdere”, le avrebbe detto.

Vincenzo La Scala torna a Uomini e Donne per corteggiare Agnese/ L'ex Ilaria lo incastra: "Mi scrive ancora"

Gianmarco Steri, la lite con Cristina continua nello studio di Uomini e Donne: cos’è successo

Cristina si è presentata in studio, mostrandosi tuttavia molto offesa con Gianmarco, al punto da non guardarlo neanche in faccia. Comportamento che non ha fatto altro che alimentare l’ostilità del tronista, che si è infuriato ulteriormente con la corteggiatrice.

Se con Cristina la situazione è palesemente in bilico, molto meglio sono andate le cose tra Gianmarco Steri e le corteggiatrici Francesca Polizzi e Nadia Di Donato. Con quest’ultima ha trascorso una piacevole esterna, con la prima, invece, ha più volte ballato al centro dello studio di Uomini e Donne. Certo è che, nella prossima registrazione, assisteremo ad un nuovo acceso confronto tra il tronista e Cristina, che potrebbe essere tanto risolutore quanto portatore di una rottura definitiva tra i due.

Chi è Isabella, la dama di Uomini e Donne/ Esce con Giuseppe, poi lite con Gianni e Tina