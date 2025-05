Scelta Gianmarco Steri a Uomini e Donne: finalmente c’è il nome!

Oggi, domenica 11 maggio 2025 si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne, e finalmente Gianmarco Steri ha fatto la sua scelta dopo un percorso piuttosto traballante. Secondo le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni si scopre chi è la corteggiatrice tra Nadia e Cristina che è diventata ufficialmente la fidanzata del tronista. Prima di scoprire il nome della scelta ufficiale di Gianmarco a Uomini e Donne facciamo un passo indietro e vediamo come sono andati i loro percorsi a Uomini e Donne.

Nadia Di Diodato è la scelta di Gianmarco Steri?/ Chi è la corteggiatrice di Uomini e Donne: età, lavoro...

Partiamo da Nadia. La giovane aspirante giornalista è sempre stata apprezzata dal tronista per il suo carattere molto sveglio e attivo, nonchè per il suo atteggiamento mai passivo nei confronti di quello che succedeva in studio. Rispetto alle altre ragazze che ha conosciuto, con Nadia ha avuto un percorso piuttosto lineare, con pochi alti e bassi ma certamente pieno di messe in discussione dato che la ragazza non gliene ha fatta passare liscia neanche una all’interno del dating show di Canale 5. Con lei, oltretutto, aveva affermato di aver avuto il bacio più bello tra tutte le corteggiatrici, cosa che ha fatto pensare ai fan che proprio Nadia è la scelta di Gianmarco.

Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 11 maggio 2025/ Arcangelo tra Cinzia Marina, nasce nuova coppia?

Gianmarco Steri, chi ha scelto tra Cristina Ferrara e Nadia Di Diodato a Uomini e Donne?

Nel corso di questi mesi a Uomini e Donne, Gianmarco Steri ha portato avanti anche un percorso con Cristina Ferrara, con la quale ha sempre ammesso di provare una forte attrazione fisica. La preoccupazione della ragazza e del pubblico era quella che tra di loro ci fosse solo quello e nessun trasporto dal punto di vista mentale. Durante le ultime puntate i due hanno avuto diverse discussioni ma fortunatamente, Cristina ha deciso di rimanere nel programma per “combattere” fino all’ultimo per uscire da Uomini e Donne con lui.

Scelta Gianmarco Steri a Uomini e Donne, chi è? Nadia Di Diodato o Cristina Ferrara/ Indizio non lascia dubbi

Ma adesso è giunto il momento di scoprire chi è la scelta di Gianmarco Steri a Uomini e Donne. Nella registrazione di oggi, infatti, il tronista ha fatto il nome della ragazza che fuori dal programma potrebbe essere la sua fidanzata. Secondo quanto dichiarato da Lorenzo Pugnaloni, che come sempre si occupa di dare le anticipazioni della registrazione di Uomini e Donne, Gianmarco Steri ha scelto Cristina Ferrara. Lo stesso Pugnaloni l’ha definita come una scelta “scontata ma neanche troppo“, dato che effettivamente nell’ultimo periodo è sembrato un po’ combattuto tra le due ragazze. I due non hanno ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali, dato che prima che parlino dovremo aspettare la messa in onda della puntata su Canale 5, ma quello che si sa è che Cristina ha detto sì, scegliendo dunque di uscire dal programma insieme al barbiere romano. Li vedete bene insieme?