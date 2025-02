Gianmarco Steri vero la scelta a Uomini e Donne?

Il trono di Gianmarco Steri è iniziato da poche settimane e, dopo aver incontrato tantissime ragazze nello studio di Uomini e Donne attraverso gli speed date, ha scelto le corteggiatrici con cui portare avanti un percorso di conoscenza. Gianmarco ha cominciato a fare le esterne concentrandosi su quelle che sono le corteggiatrici che l’hanno colpito di più. Le prime esterne sono state già un successo e hanno portato Gianmarco a sbilanciarsi nei confronti delle ragazze che ha deciso di conoscere meglio. Gianmarco, pur non volendo correre per non rischiare di bruciarsi, si sta comunque lasciando andare con le corteggiatrici mostrando un atteggiamento aperto e disponibile.

Claudia D'Agostino e Giorgio Edipio, prime foto insieme dopo Uomini e Donne/ Lei: "Mi fa battere il cuore"

Tra le tante corteggiatrici, Gianmarco è stato colpito da Francesca Polizzi che ha fatto colpo paragonandolo a Fitzwilliam Darcy, il protagonista maschile del romanzo di Orgoglio e Pregiudizio di Jane Austen.

Gianmarco Steri: chi è la corteggiatrice preferita del tronista di Uomini e Donne

Con Francesca Polizzi, Gianmarco Steri si è trovato bene sin dalla prima esterna. Il tronista ha trovato subito sintonia con la corteggiatrice al punto da averla portata sul campetto che frequentava quando era adolescente. Un momento importante che ha spiazzato anche la stessa Francesca che non si aspettava di vivere subito un’emozione così intensa.

Gianmarco Steri, trono in difficoltà a Uomini e Donne/ "La redazione sta contattando altre ragazze": lo scoop

Secondo le anticipazioni riportate da Pafleg, il tronista non ha nascosto il suo interesse per Francesca con cui ha trovato immediatamente una connessione mentale. Nonostante la preferenza, la scelta è ancora lontana ma è evidente che il percorso con Francesca durerà probabilmente, fino all’ultimo giorno di trono. Nel frattempo, il tronista ha deciso di eliminare Liane, l’altra ragazza che lo aveva colpito durante il primo incontro, con cui aveva ballato in studio e fatto le prime esterne.