Gianmarco Steri torna a parlare di Martina De Ioannon e Ciro Solimeno dopo la fine di Uomini e Donne. Sono passati meno di due mesi da quando Martina ha fatto la sua scelta, iniziando una storia d’amore con Ciro. Subito dopo, grazie al grande successo ottenuto tra gli spettatori, Maria De Filippi ha proposto il trono a Gianmarco, il quale ha prontamente accettato. Da allora, Martina ha lanciato qualche frecciatina al suo ex corteggiatore, criticando implicitamente la decisione di salire subito sul trono. D’altro canto, invece, Gianmarco non si è più esposto pubblicamente su di lei, anche perché i tronisti non possono usare i social.

Valerio Scanu bandito da Mediaset dopo scontro con Maria De Filippi?/ "Non posso metterci piede..."

Tuttavia, recentemente, il barbiere romano ha rilasciato un’intervista al magazine ufficiale del dating show di Canale 5 e, a sorpresa, ha parlato anche di Martina e Ciro. Gianmarco ha rivelato di non aver più avuto contatti con loro dopo la scelta, ma ha anche espresso il desiderio di poterli risentire. Il tronista non sembra avere alcun tipo di rancore nei confronti della sua ex frequentazione e del nuovo fidanzato. Al contrario, ha espresso solo belle parole nei loro confronti.

Maria De Filippi svela la verità sul trono di Tina Cipollari a Uomini e Donne/ "È solo un gioco"

Gianmarco Steri torna a parlare di Martina De Ioannon e Ciro Solimeno dopo la scelta a Uomini e Donne

“Non li ho visti né sentiti, ma mi farebbe piacere perché ho una grande stima di tutti e due. Chiederei semplicemente come stanno, senza andare oltre”, ha spiegato Gianmarco al magazine di Uomini e Donne. Tra l’altro, recentemente, anche Martina e Ciro Solimeno hanno rilasciato un’intervista al giornale, nella quale si sono trovati a commentare il trono di Gianmarco. I due hanno rivelato che stanno seguendo con piacere il percorso dell’ex corteggiatore, senza però sbilanciarsi troppo e rivelare le loro opinioni sulle sue corteggiatrici.

Uomini e Donne, segnalazione su Chiara Pompei: "Finita con Riccardo Sparacciari"/ Ma spunta dettaglio ambiguo

Per il momento, Gianmarco, dopo aver eliminato Liane, sta conoscendo due ragazze: Francesca e Cristina. Con la prima, è già scattato il primo bacio, che, però, deve ancora andare in onda su Canale 5. “Credo che il matrimonio sia la massima espressione e dichiarazione d’amore che si possa fare, e ho una grande voglia di provare emozioni che mi facciano arrivare a farlo. Ho sempre sognato di avere quattro figli, e credo che un figlio vada a completare definitivamente l’amore di una coppia”, ha raccontato al magazine il tronista, determinato a trovare la donna della sua vita.