Gianmarco Steri: cosa ha fatto dopo la scelta a Uomini e Donne

Gianmarco Steri è stato il protagonista della stagione di Uomini e donne ormai agli sgoccioli. Prima come corteggiatore e poi come tronista, ha creato numerose dinamiche con il suo trono che, come è noto, si è concluso con la scelta di Cristina Ferrara che andrà in onda la settimana prossima durante le ultime puntate della stagione. Sui social, il web attende con ansia di vedere il momento della scelta e, in attesa della puntata, continua a monitorare i profili social dei protagonisti. Gianmarco è tornato ufficialmente sui social con un video dedicato ai cani da adottare di cui si parla in ogni puntata di Uomini e Donne mentre Cristina Ferrara, per il momento, sta aspettando prima di riprendere ufficialmente in mano i social.

Chi, invece, è tornata a condividere storie e post su Instagram è Nadia Di Diodato che, dopo aver digerito la scelta di Gianmarco che le ha preferito Cristina, si sta consolando uscendo e divertendosi con gli amici. Tuttavia, proprio un gesto di Gianmarco verso Nadia ha scatenato i commenti dei social.

Il gesto social di Gianmarco Steri: perché c’entra Nadia Di Diodato

Un like galeotto di Gianmarco Steri ha scatenato vari commenti sui social e a riportarlo è stato Lorenzo Pugnaloni, profondo conoscitore del mondo di Uomini e Donne. “Ciao Lollo, ho visto che hai condiviso diverse storie su Gianmarco e Cristina, e a questo proposito volevo segnalarti una cosa curiosa: due giorni fa Gianmarco ha messo un like a un video pubblicato su TikTok dalla mia fanpage di coppia con Nadia. Ti allego le prove con screen e video”, è il messaggio condiviso da Lorenzo Pugnaloni.

Gianmarco che ha scelto di concludere il trono scegliendo Cristina ha scatenato i fan che, di fronte a quel like, hanno pensato che possa pensare ancora a Nadia. Gianmarco e Cristina, essendo in silenzio come prevede il regolamento fino alla messa in onda della puntata di Uomini e Donne, non hanno potuto commentare il like che avrebbe lasciato il tronista su Tik Tok.