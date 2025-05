Gianmarco Steri e le emozioni prima della scelta a Uomini e Donne

Gianmarco Steri, prima della messa in onda della puntata della scelta a Uomini e Donne, racconta le proprie emozioni ai microfoni di WittyTv. Al termine di un percorso lungo in cui non sono mancate le difficoltà, Gianmarco si dice pronto a scegliere la ragazza che, più di tutte, ha conquistato il suo cuore mettendo in conto di poter ricevere anche un no come risposta. “Sto un po’ in ansia, ma bene. Mi è passato davanti tutto il percorso che ho fatto finora”, ha detto.

“Ne sono contento, perché avrò la possibilità di uscire fuori con la ragazza che scelgo, sempre se mi dirà di sì! Rifarei tutto perché sono sempre stato molto spontaneo e vero. Non ho mai avuto l’idea di esagerare o fare qualcosa per piacere di più a qualcuno o per fare un po’ di show. Però ce l’ho un rimpianto, o forse un rimprovero: nel mio percorso da tronista sono uscite molte insicurezze mie. Questa continua ricerca di verità mi ha bloccato la conoscenza con le ragazze, in generale con tutte, dall’inizio fino ad oggi”, ha aggiunto.

Gianmarco Steri e le parole su Nadia Di Diodato e Cristina Ferrara

Gianmarco Steri, dopo aver conosciuto tante donne, è arrivato al momento della scelta con Nadia Di Diodato e Cristina Ferrara: due ragazze molto diverse tra loro, sia fisicamente che caratterialmente, che in modo diverso sono riuscite a conquistare le sue attenzioni. Proprio su Nadia e Cristina, ai microfoni di WittyTv, ha detto:

“Con loro ho percepito due donne. Nei comportamenti, in ciò che mi dicevano, nelle reazioni. In tutto quello che hanno fatto, le ho stimate come persone. Se c’è una coerenza nel percorso che abbiamo fatto, non dovrebbe arrivare un “no”. Ma se dovesse arrivare, lo affronteremo. I problemi della vita sono altri”.

