Gianmarco Steri rompe il silenzio dopo la scelta a Uomini e donne

A distanza di circa una settimana dalla scelta a Uomini e Donne, Gianmarco Steri torna sui social. Il tronista, dopo aver concluso il proprio percorso sul trono con la scelta di Cristina Ferrara, ha totalmente fatto perdere le proprie tracce esattamente come la corteggiatrice. Nessun like, nessun post e nessuna foto paparazzata della nuova coppia di Uomini e donne. Un silenzio che ha anche scatenato i dubbi dei fan che, ora, aspettano solo la messa in onda della puntata della scelta che avverrà nell’ultima settimana di programmazione di Uomini e Donne.

L’assenza di foto in compagnia dei fan aveva fatto pensare anche ad una crisi della coppia, ma la realtà è che, come prevede il regolamento di Uomini e Donne, Gianmarco e Cristina non possono mostrarsi insieme fino a quando la puntata non sarà trasmessa. In attesa che ciò avvenga, tuttavia, il tronista è tornato ufficialmente sui social.

Gianmarco Steri e il primo post social dopo Uomini e Donne

Con un profilo seguito da ben 290mila followers, Gianmarco Steri ha ripreso ufficialmente nuovamente in mano i social dopo i lunghi mesi trascorsi sul trono. Chi, però, si aspettava un post sul suo percorso nel programma di Maria De Filippi, per la famiglia di Uomini e Donne o per Cristina Ferrara resterà totalmente deluso. Gianmarco, infatti, tra le storie del proprio profilo Instagram ha condiviso la storia di Uomini e Donne sull’appello per l’adozione dei cani.

Maria De Filippi e la redazione di Uomini e Donne, infatti, ha deciso di dedicare uno spazio ai cani che vivono nei canili e che chiedono di essere adottati. Una rubrica che ha avuto grandissimo successo e che ha coinvolto anche gli stessi protagonisti della trasmissione. Dopo il ritorno sui social dedicato agli animali, Gianmarco, probabilmente, tornerà nuovamente su Instagram per il primo post dedicato alla scelta di Cristina.

