Gianmarco Steri: il trono a Uomini e Donne nel caos

Il trono di Gianmarco Steri sempre più nel caos. Da corteggiatore più amato a tronista più discusso il passo è breve e pare sia questo il percorso che sta facendo Gianmarco che, come tronista di Uomini e Donne, sta facendo fatica a conquistare la fiducia del pubblico. Rimasto con Francesca Polizzi, Nadia Di Diodato e Cristina Ferrara, Gianmarco sembrerebbe essere ad un passo dalla scelta, ma ad oggi, sembra che abbia ancora le idee molto confuse. Dopo il feeling importante con Francesca, si è avvicinato a Cristina per la quale non ha mai nascosto di provare una forte attrazione fisica.

Nelle ultime settimane, però, si è avvicinato in modo importante a Nadia con cui ci sono stati due baci intensi. Successivamente, ha scelto di dare una nuova possibilità a Cristina scatenando la reazione di Nadia, convinta di non piacere realmente a Gianmarco e di essere stata “usata” per scatenare la reazione della Ferrara. A tutto ciò si aggiungono alcune segnalazioni riportate da Deianira Marzan.

Le segnalazioni sul trono di Gianmarco Steri a Uomini e Donne

Secondo una segnalazione riportata da Deianira Marzano, il finale del trono di Gianmarco Steri sarebbe già deciso. Stando ad un messaggio ricevuto da Deianira e pubblicato da quest’ultima, Gianmarco e Cristina si sarebbero accordati per lasciare insieme Uomini e Donne e dichiararsi innamorati. Subito dopo, però, è arrivata la smentita. “Che cavolata. Io lo conosco bene, ho il bar accanto al suo negozio… non c’è nessun accorso tra nessuno, ma perché inventare queste cose?” si legge sui social, e ancora: “Ti assicuro che non è così… a lui piace molto e sicuramente non escludo che la scelga, ma purtroppo nessun accordo… lei sta giocando molto”.

Secondo le ultime anticipazioni riportate da Lorenzo Pugnaloni, tuttavia, il trono di Gianmarco potrebbe davvero concludersi con la scelta di Cristina. Nadia, infatti, dopo aver abbandonato il programma non è sicuro che torni e la stessa Francesca potrebbe aver deciso di autoeliminarsi.