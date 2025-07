Crisi superata per Gianmarco Steri e Cristina Ferrara con l'ex tronista di Uomini e Donne che compi un importante gesto.

Crisi superata per Gianmarco Steri e Cristina Ferrara che, dopo essere stati lontani per diversi giorni per il viaggio che l’ex tronista di Uomini e Donne ha fatto a Marbella con alcuni amici per addio al celibato, rispondono alle voci di crisi con delle dolci foto in cui si mostrano nuovamente sereni e felici. L’intervento di Cristina Ferrara che aveva smentito la rottura da Gianmarco nonostante le varie voci non erano bastata per placare la preoccupazione dei fan che, tuttavia, nelle scorse ore, hanno tirato un sospiro di sollievo.

Dopo il ritorno di Gianmarco in Italia, i due si erano visti a Salerno, ma la segnalazione ricevuta da Deianira Marzano aveva alimentato nuove voci di crisi. “Ieri ero anche io a Salerno. Ho visto che ti hanno segnalato che Cristina e Gianmarco erano insieme, ma non si parlavano nemmeno. Lei ha anche rifiutato un bacio”, si legge nel messaggio pubblicato da Deianira Marzano. Oggi, però, è proprio l’esperta di gossip a pubblicare una nuova segnalazione sulla coppia di Uomini e Donne.

Il gesto di Gianmarco Steri per Cristina Ferrara

Dopo Salerno, Gianmarco Steri e Cristina Ferrara si sono visti a Roma dove sono stati pizzicati insieme al Circo Massimo. Per la coppia di Uomini e Donne, l’incontro a Roma non è stato solo una passeggiata e una cena, ma anche un incontro con i genitori dell’ex tronista. A riportare la segnalazione è Deianira Marzano.

“Ieri ho visto Gianmarco e Cristina che entravano a casa dei genitori di lui”, è il messaggio ricevuto e pubblicato da Deianira. La coppia nata a Uomini e Donne, dunque, continua a frequentarsi e, nonostante la convivenza, per il momento, sembrerebbe non essere tra i loro progetti, a differenza delle varie voci, tutto procede a gonfie vele per la gioia di tutti i fan che ha seguito la storia in tv.

