Gianmarco Steri tra Francesca, Cristina e Nadia

Il percorso di Gianmarco Steri sul trono di Uomini e donne è abbastanza movimento a causa del carattere forte e deciso delle sue corteggiatrici. Nella puntata del 20 marzo 2025, Gianmarco si è diviso tra Francesca, Cristina e Nadia. La prima, delusa dalla scelta del tronista di non portarla più in esterna dopo il bacio, in studio ha ammesso di esserci rimasta male anche per le parole del tronista che ha ammesso di provare una forte trazione fisica più per Cristina che per lei.

In studio, nell’esporre le proprie idee, Francesca non ha trovato un atteggiamento accogliente da parte di Gianmarco che le ha spiegato che, dopo la sua uscita, al termine della scorsa puntata, non si aspettava di rivederla in studio. Il tronista, poi, si è ritrovato al centro di una discussione tra Nadia e Cristina.

Nadia e Cristina litigano per Gianmarco a Uomini e Donne

Gianmarco Steri ha scelto di conoscere più ragazze prima di concentrarsi su poche corteggiatrici tra le quali fare la sua scelta. Tra tutte le ragazze che ha incontrato, Francesca, Nadia e Cristina, pur essendo molto diverse tra loro, sono riuscite a conquistare le sue attenzioni. Gianmarco ha portato in esterna sia Cristina che Nadia. Con Cristina ha fatto l’esterna in piscina e tra i due c’è un forte trasporto fisico.

“Sono venuto qua per conoscere Gianmarco ma non è detto che quello che conosco mi piaccia” – sbotta Nadia. “Ti avevo detto che un bacio con Francesca mi avrebbe dato fastidio fino ad un certo punto perché la considerato una bellissima e bravissima ragazza mentre di fronte ad un trasporto fisico con Cristina mi dà più fastidio“, dice Nadia. “Ma che vuol dire? Dovrebbe darti fastidio in entrambi i casi”, puntualizza Gianmarco. Nadia e Cristina, poi, litigano tra loro.

