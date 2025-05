Gianmarco Steri: cosa ha detto prima della scelta a Uomini e Donne

Gianmarco Steri concluderà ufficialmente la sua avventura sul trono di Uomini e Donne venerdì 30 maggio 2025 con la messa in onda della puntata della scelta in prima serata. Il promo dell’appuntamento speciale con il dating show interamente dedicato al capitolo finale della lunga esperienza di Gianmarco in tv ha scatenato le prime polemiche per ciò che dice il tronista. “Non so se uscirò da qui con la donna giusta, ma sicuramente ne esco convinto e consapevole che senza amore non si vive”, le parole di Gianmarco che hanno scatenato i commenti del web che conoscono già l’epilogo.

Come ha anticipato Lorenzo Pugnaloni, infatti, Gianmarco ha scelto Cristina Ferrara ma le parole del tronista non convincono il popolo dei social. “Io sono felice come Enzakkione in questo promo”, “Quanto era vestito bene lui”, “Aspetto con i pop corn in mano”, “Recuperatemi”., sono alcuni dei commenti che si possono leggere su X.

Scelta Gianmarco Steri: Deianira Marzano e Alessandro Rosica stroncano il tronista di Uomini e Donne

La puntata della scelta di Gianmarco Steri sta scatenando anche i commenti degli esperti di gossip che, dopo la messa in onda del promo con le ultime parole del tronista prima del momento fatidico, si sono lasciati andare a qualche dichiarazione social. “Senza amore non si vive, detta da uno seduto su una poltrona rossa a Uomini e Donne, come se stesse chiudendo un discorso all’ONU”, ha scritto Deianira Marzano tra le storie del suo profilo Instagram.

“In cuor suo lo sa che non è quella giusta, sembra più una scelta forzata da qualcosa o qualcuno. Sicuramente il tempo di qualche scatto. E poi saranno già ai saluti. Cristina è sempre stata con calciatori e sportivi milionari e con una vita abbastanza frenetica, non starebbe mai con Gianmarco fuori alle telecamere“, sono invece le parole di Alessandro Rosica che gli ha dedicato un post.

