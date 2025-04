Gianmarco Steri e l’esterna con Nadia Di Diodato a Uomini e Donne

Gianmarco Steri, al centro dello studio di Uomini e Donne nel corso della puntata del 29 aprile 2025, rivede l’esterna fatta con Nadia Di Diodato, raggiunta dopo aver scoperto la sua assenza in studio nel corso della scorsa puntata. In esterna, il tronista e la corteggiatrice si chiariscono e Nadia torna nuovamente in studio nonostante, inizialmente, non fosse convinta. Nadia arriva in studio e svela di essere contenta del modo in cui Gianmarco ha lasciato la trasmissione per andare da lei. Maria De Filippi, poi, manda in onda il filmato dell’esterna tra Gianmarco e Cristina Ferrara che si conclude con un bacio.

Dopo l’esterna, in studio arriva Cristina che sbotta contro Gianmarco. “Io ti dico che sono venuta qua ma vado via. Non devi rincorrermi perché voglio andare via perché mi hai dato la conferma di ciò che pensavo ultimamente. Tu hai scelto di fare nuovamente questo gesto e, per la seconda volta, mi hai lasciato fuori dopo un bacio. Continua il tuo percorso con loro due. Mi hai sempre messa nell’angolo“, sbotta Cristina in studio.

Cristina Ferrara contro Nadia Di Diodato a Uomini e Donne

Prima di lasciare lo studio di Uomini e Donne, Cristina si scontra anche con Nadia Di Diodato che giudica “banale” la reazione della rivale. 2Non puoi giudicare banale la sua reazione perché l’hai fatto anche tu”, commenta Gianni Sperti con cui è d’accordo Tina Cipollari che esorta il tronista a fermare Cristina e a non lasciarla andare. “Dalla reazione che hai avuto, ci tieni tanto a lui altrimenti non avresti deciso di andare via e poi io ti capisco perché effettivamente è la seconda volta che lui insegue un’altra persona dopo un bacio”, dice ancora Gianni.

“Cristina stiamo tutte come te. Ogni volta fai la vittima”, sbotta Nadia in studio non tollerando l’atteggiamento di Cristina che non cambia idea. “Se vuoi allungare il brodo, io me ne voglio andare perché dei 45 minuti in cui sto bene con te in esterna, non me ne faccio niente”, conclude la Ferrara nonostante Gianmarco cerchi in tutti i modi di trattenerla.