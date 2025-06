Gianmarco Steri possibile concorrente del Grande Fratello? "Idea nuovo triangolo nella Casa"

Uomini e donne trasloca nella casa del Grande Fratello? Lo scenario sembra pronto a riprendere piede nel loft più spiato d’Italia, visto che Gianmarco Steri, il grande protagonista dell’ultima edizione del dating show, sembra pronto a mettere piede nella Casa a partire dal prossimo settembre. Come riportato dall’esperto di gossip Alessandro Rosica, sembra esserci la possibilità di vedere l’ex tronista nel programma che sarà condotto nuovamente dal padrone di casa Alfonso Signorini. Gianmarco Steri, che è uscito da Uomini e donne con Cristina Ferrara, secondo voci trapelate avrebbe avuto qualche dissapore con la fidanzata negli ultimi giorni.

Da qui infatti nasce l’idea di vedere l’ex volto del programma di Maria De Filippi nella casa, e secondo Rosica avrebbe tutto ancora più senso se il ragazzo entrasse da single, visto che si prospetta la possibilità di un nuovo triangolo. Da non escludere dunque la possibilità di vedere Cristina nella Casa, così come un’altra protagonista del programma, al momento avvolta nel mistero. Intanto i casting della prossima edizione del reality stanno entrando sempre di più nel vivo.

Gianmarco Steri nuovo concorrente del Grande Fratello? I precedenti

Già in passato il salotto di Uomini e donne si è rivelato un trampolino di lancio per altri protagonisti diventati celebri con le loro relazioni al Grande Fratello. Da Luca Onestini a Soleil Sorge, passando anche per molti protagonisti invece reduci da Temptation Island, come Alfonso D’Apice e Federica Petagna, ma anche Mirko Brunetti e Perla Vatiero. Vedremo se i fatti daranno ragione alle stories postate da Alessandro Rosica, che non ha risparmiato una frecciatina all’ex volto del dating show di Canale Cinque: “Entrare da single gli farebbe sicuramente più comodo” ha punto l’esperta di gossip su Instagram.

Intanto i casting del nuovo Grande Fratello sono già scattati, vedremo se ci sarà qualche nome già nelle prossime settimane, oppure Alfonso Signorini terrà il pubblico con il fiato sospeso fino all’inizio del reality.