Gianmarco Steri: perché il tronista di Uomini e Donne sta perdendo consensi

Gianmarco Steri è stato uno dei corteggiatori più amati di Uomini e Donne al punto che, dopo la scelta di Martina De Ioannon che gli ha preferito Ciro Solimeno e la sua decisione di salire subito sul trono per trovare l’amore, ha scatenato l’entusiasmo dei fan. Migliaia le richieste ricevute dalla redazione di Uomini e Donne che ha dovuto gestire ben 8mila ragazze, tutte pronte a conoscerlo e corteggiarlo. Tra tutte, quelle che sono riuscite a conquistare le attenzioni del tronista sono Cristina, Francesca e Nadia tra le quali c’è sicuramente la scelta.

Guido e Sabrina Zago lasciano Uomini e Donne?/ Gianni Sperti: "Potete conoscervi anche al di fuori!”

Tuttavia, puntata dopo puntata, Gianmarco sta perdendo consensi non solo di fronte agli occhi delle corteggiatrici, ma anche di fronte a quelli del pubblico. A scatenare le dure critiche del pubblico è stato un gesto di Gianmarco in studio nei confronti di Francesca e Cristina.

Gianmarco Steri: pioggia di critiche per lui

Nella puntata di Uomini e Donne del 10 aprile 2025, Gianmarco Steri, dopo aver inveito contro Francesca e Cristina, ree di non aver reagito al suo bacio con Nadia, ha puntato duramente il dito contro le due corteggiatrici per poi lasciare lo studio in preda alla rabbia chiedendo ad entrambe di non raggiungerlo. Tale gesto non è affatto piaciuto al pubblico che ha puntato il dito contro di lui.

Chi è Isabella, dama del trono over di Uomini e Donne/ Dopo Giuseppe, bacio con Diego

“Escono dallo studio e non va bene perché fanno le scenate, rimangono e non va bene perché non sono sincere. Che si fa?”, “Questo trono non funziona”, “Lui ridicolo“, “Il trono è da chiudere, è inutile”, “Ma Nadia lo ha baciato di nuovo dopo questo?”, “Francesca deve fare la tronista”, “Magari non tornasse più, Gianmarco è insopportabile“, “Uno dei troni peggiori degli ultimi anni”, “Che teatrino frivolo”, “Chiunque sceglierà, durerà pochissimo”, sono alcuni dei commenti scritti dagli utenti su X.

Chi è Rosanna, dama del trono over di Uomini e Donne/ Esce con Giuseppe, ma i dubbi aumentano