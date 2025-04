Gianmarco Steri e l’esterna con Francesca Polizzi a Uomini e Donne

Gianmarco Steri non ha ancora fatto la sua scelta e il suo percorso a Uomini e Donne sta diventando sempre più complicato. Dopo essersi riavvicinato a Cristina Ferrara, dopo aver discusso con Nadia Di Diodato che, dopo due esterne consecutive ha deciso di lasciare a casa, dopo l’ennesima discussione con Francesca Polizzi, nella puntata di Uomini e Donne del 18 aprile 2025, ha deciso di sfruttare la sua unica esterna a disposizione uscendo proprio con Francesca che ha messo da parte tutte le incomprensioni regalandogli anche il biglietto per il derby di Roma.

In esterna, i due si sono ritrovati e si sono aperti su fatti del passato. Francesca, in particolare, ha spiegato di essersi sentita sbagliata in una vecchia relazione e di aver alzato un muro per proteggersi e difendersi. Gianmarco ha spiegato di capire la sua situazione al punto da essersi emozionato.

Perché Gianmarco Steri ha pianto a Uomini e Donne

Durante l’esterna, Gianmarco Steri e Francesca Polizzi hanno trovato un nuovo punto d’incontro. Durante l’esterna, ad un certo punto, la corteggiatrice ha chiesto: “Mi spieghi perché sei così diffidente?”. A quel punto Gianmarco non è riuscito a trattenere l’emozione e dopo aver affermato: “Non riesco a dirlo”, ha detto il tronista.

In studio, Maria De Filippi ha evitato di fare domande al tronista. Di fronte, tuttavia, al suo imbarazzo, la conduttrice gli ha detto che parlerà di cosa lo turba e di cosa lo ha spinto ad alzare un muro di diffidenza nei confronti della gente quando si sentirà pronto. Dalle lacrime di Gianmarco, dunque, spunta, probabilmente, un doloroso passato sentimentale del tronista.