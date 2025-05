Gianmarco Steri è nel mezzo del caos a Uomini e Donne, con un parco corteggiatrici decisamente in bilico e una recente auto eliminazione di Francesca Polizzi, che ieri si è raccontata a Casa Lollo spiegando come sta vivendo questo periodo lontana dal tronista. Dopo la sua uscita di scena, il barbiere romano ha messo la quinta sul suo percorso nel dating show di Maria De Filippi ma una serie di decisioni ha infastidito il pubblico, che lo ha criticato duramente sui social. Cos’è successo? Scopriamolo subito!

Dopo una serie di sfortunati eventi, minacce di uscita e qualche incertezza, Gianmarco Steri ha presentato la mamma alle due corteggiatrici rimaste, Nadia Di Diodato e Cristina Ferrara. Un gesto scioccante che a molti è sembrato esagerato rispetto al percorso del ragazzo e non solo, il pubblico ha considerato questo come un passo forzato, forse per dare un senso ad un trono che non è andato nel migliore dei modi. Tutti cercavano emozioni forti da Gianmarco dopo averlo visto corteggiare Martina De Ioannon, ma le cose non sono andate come ci si aspettava.

Gianmarco Steri ha deluso il pubblico di Uomini e Donne? “Zero emozioni…“

Gianmarco Steri ha voluto fare un gesto forte nei confronti di Cristina Ferrara e di Nadia Di Diodato, a suo dire per testare sè stesso nel vedere le due ragazze di fronte a sua madre. Prima è stato il turno di Cristina, la quale si è mostrata estremamente contenta di conoscere la donna, mentre successivamente è stato mandato in onda a Uomini e Donne l’incontro di Nadia con la madre del ragazzo. I commenti social? Un delirio. A ben pochi è piaciuto questo gesto sproporzionato rispetto a come sono andate le cose. Ricordiamoci che solo pochi giorni fa Cristina voleva abbandonare il trono! “Zero emozioni in questa esterna.. Secondo me a lei non doveva presentare mamma..“, scrive un utente sui social.

Sotto il profilo ufficiale di Uomini e Donne tante sono state le considerazione dei fan contro il tronista, soprattutto a favore di Francesca Polizzi. Molti ritengono che lui non abbia avuto il coraggio di confrontarsi con la ragazza: “Francesca ha fatto benissimo ad andare via, doveva farlo da prima però”, si legge, “pessimo lui nei suoi confronti soprattutto quando la teneva e non la faceva andar via si è comportato malissimo, cmq brava ha scansato un fosso!“.