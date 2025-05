L’annuncio tanto atteso dal pubblico di Uomini e Donne è arrivato: nel corso della registrazione del 5 maggio 2025, Gianmarco Steri ha finalmente annunciato di essere pronto a fare la sua scelta. Il tutto avverrà nel corso della prossima registrazione, al momento prevista per domenica 11 maggio. Tra sei giorni, dunque, Gianmarco svelerà chi tra Cristina Ferrara e Nadia Di Diodato è la ragazza che vuole al suo fianco. Ma cos’è accaduto, invece, nella registrazione di oggi?

Le anticipazioni, riportate da Lorenzo Pugnaloni, svelano che il tronista non ha fatto nuove esterne, dunque, rispetto alla registrazione di ieri, non ha proprio incontrato le corteggiatrici. In studio, tuttavia, ha chiesto di poter ballare con entrambe, ultimo ballo, dunque, prima della scelta a Uomini e Donne.

Uomini e Donne, Cristina Ferrara e Nadia Di Diodato pensano già al post scelta con Gianmarco Steri: le rivelazioni in studio

Anche le due corteggiatrici hanno avuto modo di parlare durante la nuova registrazione, raccontando le loro sensazioni a un passo dalla scelta. Sia Cristina Ferrara che Nadia Di Diodato hanno rivelato di essersi confidate con la famiglia, iniziando ad immaginare come sarà il futuro con Gianmarco Steri dopo la possibile scelta a Uomini e Donne. Entrambe sono apparse tranquille e senza alcuna ostilità nei confronti della rivale, cosa che Gianni Sperti ha commentato in modo positivo, complimentandosi con il rispetto dimostrato da entrambe per l’altra corteggiatrice. Al contrario, Tina Cipollari sperava che le due ragazze mostrassero un po’ più di spirito e determinazione, cosa non accaduta.

Intanto l’attesa da parte di coloro che si sono appassionati a questo trono è alle stelle. C’è chi tifa ed è certo che Gianmarco sceglierà Nadia, per la quale ha palesato una piccola preferenza proprio nel corso dell’ultima registrazione; e c’è, invece, chi spera ancora che lui possa scegliere la tanto discussa Cristina.